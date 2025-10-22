¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡Û¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¡È¼«Á³ÂÎ¤Î½©¡É¡¡º£Ìî»Õ¤Ïµ÷Î¥±äÄ¹´¿·Þ¡ÖÃæµ÷Î¥¤è¤ê¤¤¤¤¤«¤â¡×
¡¡¿åÍË´ë²è¡ÖG1ÄÉQÃµQ¡ª¡×¤ÏÃ´Åöµ¼Ô¤¬½ÐÁöÇÏ¤Î¿Ø±Ä¤ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¡£²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯3´§ºÇ½ªÀï¡ÖÂè86²óµÆ²Ö¾Þ¡×¤ÏÂçºåËÜ¼Ò¤ÎºäÅÄ¹â¹À¡Ê40¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ¤ÎÇÆ¼Ô¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹º£ÌîÄç°ì»Õ¡Ê48¡Ë¤òÅ°Äì¼èºà¤·¤¿¡£¡ÖÂÔË¾¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤Î´ÉÍýÇÏ¡×¡ÖÄ¹µ÷Î¥Å¬À¡×¤Î3¥Æ¡¼¥Þ¤òÌä¤¦¡£
¡¡¡ÚÂÔË¾¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û³«¶È14Ç¯ÌÜ¤Î¤¦¤ì¤·¤¤½é¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£º£Ìî»Õ¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤Î¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ¤ÇJRA½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê1ÈÖ¤Ç¡ËÏÈ¤â¸þ¤¤¤¿¤·²¿¤È¤Ê¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£22Ç¯¥¨¡¼¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹¾Þ¡Ê¥Þ¥ë¥«¥é¥Ô¥Ã¥É¡Ë¤Ç¸òÎ®½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢JRA½Å¾Þ¤Ï¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë2Ãå8²ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡Ö¾ï¤Ë·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢Ìó1¥«·îÈ¾¸å¤Ë¥É¥ó¥¤¥ó¥¶¥à¡¼¥É¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¤Ç2¾¡ÌÜ¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Î¾¡Íø¤Ë¤âÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â¸µ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö»î¹Ôºø¸í¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºî¶ÈÌÌ¤Ï¤¤¤Ä¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£²¿¤«¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£µÆ²Ö¾Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç·èÀï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú»×¤¤½Ð¤Î´ÉÍýÇÏ¡Û´ÉÍýÇÏ¤ÎG1½é½ÐÁö¤Ï14Ç¯ºå¿ÀJF¤Î¥í¥«¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÏÃæÃÄ¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤Æ3ÇÏ¿Èº¹V¡£¤½¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢G1¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç½ÐÃÙ¤ì¡£Âç³°¤ò²ó¤·¤ÆÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤â8Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2ÁöÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢6Áö¤Ç°úÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈË¿£Æþ¤ê¤·¤Æ»º¤ó¤À»Ò¤¬³èÌö¡£¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬ÀèÆü21Æü¤Î¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÎÊì·Ï¤Î¥é¥¤¥ó¤ÇÂ¾¤Î»Ò¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤ë¡£¡Ö¡Ê´ÉÍýÇÏ¤Ï¡Ë¤É¤ÎÇÏ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÆ¬°ìÆ¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÆü¡¹¡¢ºÇÁ±¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÚÄ¹µ÷Î¥Å¬À¡Û¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤Ï½é¾¡Íø¤Þ¤Ç¤Ë5Àï¤òÍ×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤º¤µ¾Þ2Ãå¢ª¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ1Ãå¤Çµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£»Õ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¼ê¤ËÁö¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¸µ¡¹¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÍÄ¤¯¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÁÇ¼Á¤òÉ¾²Á¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤´¤È¤ËÁà½ÄÀ¤¬Áý¤·¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£Á°Áö¸å¤ÏÈè¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êµÙÍÜ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËµÆ²Ö¾ÞÄ¾¹Ô¤òÁªÂò¡£¡ÖµÙ¤Þ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¡ÊÁ°¾¥Àï¤ò¡Ë¶´¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÆ°¤¤âÎÏ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤Ä¤¯¤·¡¢3000¥á¡¼¥È¥ë¤â¤³¤Ê¤»¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ãæµ÷Î¥¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ÷Î¥±äÄ¹¤Ë¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£18Ç¯¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ¡Ê2Ãå¡Ë¤«¤éÄ¾¹Ô¥í¡¼¥Æ¤ÇÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡¡þº£Ìî¡¡Äç°ì¡Ê¤³¤ó¤Î¡¦¤Æ¤¤¤¤¤Á¡Ë1977Ç¯¡Ê¾¼52¡Ë4·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£04Ç¯3·î¤ËJRA¶¥ÇÏ³Ø¹»±¹Ì³°÷²ÝÄøÆþ³Ø¡£05Ç¯1·î¤«¤é·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö±¹¼Ë¤Ç±¹Ì³°÷¡¢Ä´¶µ½õ¼ê¡¢06Ç¯4·î¤ËµÜËÜÇî±¹¼Ë¤Ë°Ü¤ê¡¢11Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£12Ç¯3·î¤Ë±¹¼Ë¤ò³«¶È¤·¤¿¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¡£JRAÄÌ»»3145Àï249¾¡¡¢¤¦¤Á½Å¾Þ¤Ïº£Ç¯¤Î¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ¡Ê¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤È¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¡Ê¥É¥ó¥¤¥ó¥¶¥à¡¼¥É¡Ë¤Î2¾¡¡£
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡Ûº£Ìî»Õ¤¬¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¡£20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤È¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤³¤«¤é¤Î·è°Õ¤Ï¸Ç¤¯¡¢Â´¶È¸å¤ËËÒ¾ì¶ÐÌ³¤È¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¥È¥ì¥»¥ó¤Ø¡£¡Ö½é¤á¤ÏÄ´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æñ´Ø¤È¤µ¤ì¤ëJRAÄ´¶µ»Õ»î¸³¤ò¤ï¤º¤«2ÅÙ¤Î¼õ¸³¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¹ç³Ê¤·¤¿¡£¡Ö½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¼õ¸³¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¹ç³Ê¤Þ¤ÇÃë¿©¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÅö»þ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤¬¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤Þ¤Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤³¤È¤òËèÆü·«¤êÊÖ¤·¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«½¬¤ª¤¦¤È¡£¤¢¤Þ¤êË°¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¿®Ç°¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¿Í¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¡£ÃúÇ«¤Ë»Å»ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢´ÉÍýÇÏ¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¡£¡ÊºäÅÄ¡¡¹â¹À¡Ë