¡¡ºå¿À¤ÎÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁê¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼ÔÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤Ï²áµî£³ÅÙ¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÇÔÀï¡£¡Ö·ä¤Î¤Ê¤¤Ìîµå¡×¤È¶¯¤¯·Ù²ü¤¹¤ë¡£º£µ¨¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤«¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¸×¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤¬ºÇ¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤âÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÃæÌî¤Î¿´¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££Î£Ð£ÂºÇÂ®Í¥¾¡¤Ç£Ã£Ó¤âÁ´¾¡ÆÍÇË¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¡¢¤·¤Ó¤ì¤ë·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î·ãÆÍ¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç£²£µÆü¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¡¦¥Ñ¤Î£±°ÌÆ±»Î¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤â¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¤ä¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Î¸òÎ®Àï¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡£¾åÂô¡¢¾¾ËÜÍµ¤«¤é¤â£±°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£´£´£´¤È¹¥Åê¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¸òÎ®Àï¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸òÎ®Àï¡×¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°Ìë¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤ÎÂè£¶Àï¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¡Ö·ä¤Î¤Ê¤¤Ìîµå¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁöÎÝ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°Õ¼±¤ò¹â¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ºÙ¤«¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÅ°Äì¤·¤¿¤³¤È¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤±¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤Ë£´¾¡£³ÇÔ¤ÇÆüËÜ°ì¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â²¦¼ê¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£·Àï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁª¼ê¤Î¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡×¡£µ¤Éé¤¦¤É¤³¤í¤«¡¢¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½éÀï¤ÎÆþ¤ê¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï£¹·î£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè¡¢£³£²Æü¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¸×¤ÎÂç±þ±çÃÄ¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬¤ÏÂëÅÞ¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£²¿¤È¤«½éÀï¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£²áµî£²Ç¯¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¸×¤¬Ë½¤ì¤ë»þ¡£¥»¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÊ¡²¬¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£