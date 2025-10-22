◆前回までのあらすじ



セレブ専業主婦の愛梨、バリキャリ共働き夫婦の由里子は、子どもの習い事が一緒で友人関係に。まりかは、起業家兼ピラティスインストラクターで、由里子とは昔の飲み友達。キャリアも立場も違う2人と仲を深めていく由里子だが、夫婦の“レス問題”で悩んでいて…。



離婚という選択：由里子（38歳）大手生命保険会社勤務



雲ひとつない秋晴れの日。





今日は、美桜の保育園の運動会。キャップを被った夫の雅史がスマホを構え、スタート位置の美桜に向かって手を振っている。― こうして並んでいる私たちは、きっとなんの問題のない夫婦に見えるんだろうな…。そんなことを思っていると、主任の先生の「よ―いどん！」の合図で、年少クラスの子どもたちが勢いよく走り出した。「美桜、がんばれ！」雅史と声が合ったその瞬間、まるで昔の仲が良いふたりに戻れた気がして、胸の奥がきゅっと熱くなった。けれど、その感覚も長くは続かない。「ママ〜！パパ〜！」無事にゴールした美桜に私は手を振り、ハンカチで額の汗を押さえてペットボトルの麦茶を飲んだ。「吉村さん！美桜ちゃん、すごく速かったですね！」声をかけてきたのは、美桜と仲の良い女の子のママだった。視線を下げると、ふわりとしたワンピースのお腹がふっくらとしている。「もしかして…？」と聞くと、「はい、二人目なんです」と満面の笑みが返ってきた。私も無理矢理に笑顔を作ったけれど、胸の奥にはなんとも言えない感情がじわじわと広がった。



その日の夕方。



私たちは、近所の焼肉店を訪れた。



美桜は大好きなハラミとご飯を交互に食べながら、玉入れやかけっこの話を途切れなく続け、雅史は肉を焼きながら相づちを打っている。



「頑張ったね」と微笑む雅史は、娘を心から愛する良い父親そのもの。



私たちは、家族としてちゃんと成立している。



そのことに安堵と虚しさの両方を感じながら、虚しさの方をレモンサワーで流し込んだ。



帰宅後、美桜は相当疲れたのだろう。髪を乾かしている間も歯磨きの間も、ウトウトと眠そうで、寝室まで抱っこして運ぶとすぐに寝てしまった。



美桜の身長は100cmを超え、体重も16キロになった。いつまでも抱っこをしてあげたいけれど、限界が近づいている。



そう思うと急に寂しさが湧き上がり、私は小さな寝息を立てている美桜の寝顔を、そっとスマホのカメラで撮影した。



不思議と寝顔は赤ちゃんの時から同じだ。そう思ったら妙に安心して、私は「おやすみ」と小声で言ってから髪を優しくなでた。



リビングに戻り、洗い物をしていると「案の定、爆睡？」と言いながら雅史もキッチンにやってきた。



「うん。体力モンスターだと思っていたけど、さすがに疲れたんだね」



私が言うと、雅史は「親たちも応援だけでヘトヘトだったもんな」と言いながら冷蔵庫から瓶のペリエを取り出し栓を開けた。



パーソナルジムに通い出したおかげなのか、雅史の胸板が以前より厚みが増し、腕も太くなっていた。



けれど、その腕に最後に抱かれたのはいつだったかも、今はもう思い出せない。



雅史がソファに座り、スマホをいじりながらグラスに炭酸水を注いだのを見て、私は口を開いた。



「ねぇ、雅史。今日さ、赤ちゃん抱っこしてる人とか、妊娠してるママ多くなかったよね」



「ん？そうだったかな」



“何が言いたいの”と無言で訴える圧力に耐えながら「あのさ…」と切り出してみた。

「雅史は、二人目って考えてる？」



私が言うと、雅史の眉毛がピクリと動いた。



「美桜も弟か妹がいた方が楽しいと思うんだよね。ほら、将来的にもその方が寂しくないし、雅史も3人兄弟だよね」



雅史に断られたあの日から、ギクシャクしている私たち。



よくもまぁ、こんなことを聞けるよな、と自分でも驚いている。



「わかるけど。正直、今は無理だな。仕事も忙しいし、お互いに余裕がないじゃない？」



― やっぱり…。



返ってくる言葉に期待はしていなかった。けれど、どうしていつも数パーセントの奇跡に賭けてしまうのだろうか。



「“今は”って、いつになったら大丈夫になるの？」

「…わからないよ」

「あ、そうか。もう私のこと好きじゃなくなったんだ？」



一瞬、スマホの上を滑らせていた雅史の指が止まる。



「なんだよ、その言い方」

「質問に答えて」



「好きだよ。ただ、昔みたいに“男女”って感じとはまた違うフェーズにいるし、昔みたいには戻れないのは由里子もわかってるだろ。美桜もいるしさ」



雅史はようやく私の目を見た。



「……それでも二人目が自然とできてる夫婦もいるよ？」



「そうだけど…」



「私たち、美桜の親では在り続けるけど。夫婦じゃなくてもいいのかもね」



挑発するように笑ってみせたけれど、心にはドロドロとした黒いものが広がり、そのまま底のない闇に引きずられてしまいそうだった。



雅史はわざとらしく大きなため息をつき、ペリエを飲み干した。



「俺は別れるつもりなんてないよ。離婚なんてしない。美桜がかわいそうだろ」



「……」



離婚したくない理由は、私ではなく美桜。わかっていたけれど、これが現実なのだと思うと胸が痛かった。



これ以上、何を言っても意味がない。そう悟った私は、無言で寝室へ向かった。



◆



「おはようございます」



週明けのオフィスは、いつもよりざわついていた。



私が挨拶しても後輩や部下と目が合わなかったり、笑顔が少し引き攣っている気がしたのだ。



その理由は、PCを立ち上げメールをチェックすると明らかになった。



「あぁ。そういうこと…」



昇進者リストが社内メールで回り、私の名前はなかった。代わりに昇進したのは、独身の後輩。



「おはよう。メールは…見たか？だよな。俺は吉村が適任だと思ったけど。あんまり気を落とすなよ」



成瀬がデスクにやってきて、慰めてくれた。



「全然大丈夫です！…って言いたいところだけど、やっぱりちょっと悔しいですね」



「だよな。まぁ、吉村の良さは俺がちゃんとわかってるからさ。飲みにならいつでも連れてくし…ってこれじゃあ、口説いてるみたいだな。すまん」



成瀬は「コンプラ違反になる前に行くわ」と笑いながら自分の席に戻っていった。



― “口説いてるみたい”かぁ…。



成瀬に特別な感情を抱いていないのは、私が今既婚者で、娘という自分よりも大切な存在がいるからだろうか。



― もしも、独身だったら？



そう自分に問いかけたところで、答えは出ない。私は明日のプレゼンの資料作りに集中した。



昼休み。



私は3人のグループLINEにメッセージを送った。



『由里子：昨日ね、リアルに離婚したらどうなるんだろうって考えてみたんだけど。私意外と平気かもしれない』



いつからだろう。私たちは毎日のようにここで近況報告や、ちょっとした会話をするようになった。



『どうしたの、急に。え？離婚するの？』と、すぐに愛梨から返信が来る。



まりかは仕事中なのだろう。既読はつかない。



『ううん！でも、その選択肢もあるなぁって冷静に思えたんだよね』



『そっか。でも、由里子ちゃんは自立してるからどんな未来が来ても大丈夫だよ♡』



愛梨の言葉に励まされながら、私は自分で作ったお弁当を食べ始めた。



窓の外には、休日の運動会と同じくらい澄んだ青空が広がっている。



専業主婦で子どもとの時間が私より多い愛梨。得意なことで起業してエネルギッシュなまりか。



彼女たちを羨んだり比較したりしないで、自分で自分を幸せにしていく。



それは簡単なようで、難しい。



自分が満たされていない時は特に、誰かと比べて不安になってしまうから。



けれど、それを自覚できたことが大きな一歩だ。



私が本当に離婚をしたら、環境を整えるのに時間がかかるし、愛梨だって仕事を始めたら今より忙しくなる。まりかもこの先結婚出産しないとも限らない。



人生における転機は人それぞれ。



これまで仲が良かった友達と会わない期間があっても、それは仕方のないこと。



縁のある者同士なら必ずまた会うようになる。



だからこそ、私は今楽しい時間を共有したり支え合える、愛梨やまりかとの関係を大事にしたいのだ。



そんなことを思っていると、雅史からLINEがきた。



『まさし：今週末、実家に美桜を預けて久しぶりにふたりで夕食どう？』



関係修復を期待させるような誘いに数秒迷ったが、私は『いいよ。どこ行く？』と返信をした。

※まりかは誕生日を迎え、現在38歳



