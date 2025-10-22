池端杏慈、全国高校サッカー応援マネージャーに就任「パワーと勇気を与えられる応援マネージャーになりたい」
12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会の応援マネージャーが、女優の池端杏慈に決定。池端が都内で開催された「応援マネージャー」就任発表に出席し意気込みを語った。
【写真】池端杏慈、第21代目全国高校サッカー応援マネージャーに就任
応援マネージャーはこれまで、堀北真希、新垣結衣、川口春奈、広瀬すず、清原果耶、森七菜らが務めてきた。池端は21代目の応援マネージャーとなる。
池端は2021年にファッション誌『ニコラ』のオーディションでグランプリを獲得。翌年、テレビドラマ『オールドルーキー』（TBS系）で俳優デビュー。2024年、映画『矢野くんの普通の日々』で、実写映画初出演。10月17日公開の映画『ストロベリームーン』では主人公の親友・高遠麗役を好演するなど、俳優として目覚ましい活躍をみせる。
制服姿で登場した池端は、自己紹介の後「今本当に緊張しているんですけど、よろしくお願いします」と初々しくあいさつ。応援マネージャー就任を聞いたときの気持ちを池端は「最初はびっくりとうれしさとどっちもあって。高校生になったときから応援マネージャーはひとつの目標でもありました。マネージャーさんから電話で教えていただいたんですけど、父と母も本当に喜んでいました」と振り返った。
今までの応援マネージャーで特に尊敬している人を池端は「森七菜さんと清原果耶さんは特に憧れです」と告白。「清原果耶さんが最初にダンスをしていたときが本当に印象的で。映像を見たときに『すごいかっこいい』と思って。みなさんに愛されるような応援マネージャーになりたいと思いました」と語った。自身が開会式でチャレンジしたいことについては「ダンスが得意なので、踊ったら楽しそうだなと思いました」と声を弾ませた。
小学校5年生の頃から2年間ダンスを習っていたという池端。特に好きなグループはTWICEだそうで「小学生の頃から好きなので、8年くらい大好きです」とほほ笑み「毎日のように聴いて踊っています」と話した。
池端は「みなさんにパワーと勇気を与えられる応援マネージャーになりたいと思っています」と意気込み。同年代の選手に向けては「大会でも悔しい瞬間や楽しい瞬間、いろんな思いがあると思うんですけど、そういういろんな思いを私も一緒に共有させていただいて、応援マネージャーとして全力でみなさんのことをサポートしていきたいと思っています。選手のみなさん、がんばってください！」とエールを送った。
