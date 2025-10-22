ロンドン公演優勝は横綱・豊昇龍

大相撲のロンドン公演は現地19日に千秋楽が行われ、横綱・豊昇龍（立浪）が優勝を飾った。女人禁制の土俵にかわいらしい“女の子”が登場し、Xでは大きな反響を呼んでいる。

女人禁制のはずの土俵で、豊昇龍が“女の子”を抱えていた。

ロンドン公演で優勝した横綱に「サンリオ賞」として贈られたのは、巨大なハローキティ人形。公式サイトでは「本名はキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。明るくてやさしい女のコ」と紹介されている。

英公共放送「BBC」が公式Xに画像を投稿すると、日本人ファンから様々な声が上がった。

「こんなに大きなキティちゃん初めて見た」

「あ、女の子を土俵に上げてる！」

「かわいい」

「旅行中に子供がゲーセンででっかいの取っちゃって『あぁぁー！』って頭抱えるサイズの5倍はあるな…」

「かわいいが渋滞してる」

「キティは女の子なのに…」

大相撲ロンドン公演は34年ぶり2度目の開催。連日多くの観客が会場に詰め掛け、大きな話題となっていた。



（THE ANSWER編集部）