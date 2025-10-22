大相撲のロンドン公演が行われたロイヤル・アルバート・ホール【写真：ロイター】

ロンドン公演優勝は横綱・豊昇龍

　大相撲のロンドン公演は現地19日に千秋楽が行われ、横綱・豊昇龍（立浪）が優勝を飾った。女人禁制の土俵にかわいらしい“女の子”が登場し、Xでは大きな反響を呼んでいる。

　女人禁制のはずの土俵で、豊昇龍が“女の子”を抱えていた。

　ロンドン公演で優勝した横綱に「サンリオ賞」として贈られたのは、巨大なハローキティ人形。公式サイトでは「本名はキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。明るくてやさしい女のコ」と紹介されている。

　英公共放送「BBC」が公式Xに画像を投稿すると、日本人ファンから様々な声が上がった。

「こんなに大きなキティちゃん初めて見た」
「あ、女の子を土俵に上げてる！」
「かわいい」
「旅行中に子供がゲーセンででっかいの取っちゃって『あぁぁー！』って頭抱えるサイズの5倍はあるな…」
「かわいいが渋滞してる」
「キティは女の子なのに…」

　大相撲ロンドン公演は34年ぶり2度目の開催。連日多くの観客が会場に詰め掛け、大きな話題となっていた。

（THE ANSWER編集部）