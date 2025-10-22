◇スポニチ主催女子テニス 東レ・パンパシフィック・オープン第2日（2025年10月21日 東京・有明テニスの森公園）

シングルス1回戦で、今年1月の全豪オープン・ジュニアを制した17歳の園部八奏（わかな、IMG）が、ニコラ・バルトゥンコバ（19＝チェコ）を6―4、6―3のストレートで下し、今月8日のプロ転向表明後の初勝利を挙げた。ツアー大会での白星も、2月のアブダビ・オープン1回戦以来の通算2勝目。日本テニス界に出現したニューヒロインは、2回戦で20年全豪覇者で世界ランキング25位のソフィア・ケニン（26＝米国）に挑む。

最後は相手のバックハンドが大きく外れて勝利が決まると、右の拳を握って喜びを表現した。まだプロ選手に憧れる少女だった頃、観戦に訪れ、目を輝かせてボールを追った国内屈指のビッグイベントで記念すべき初勝利。「日本で、有明で勝てて凄くうれしい」と実感を込めた。

第1セットはいきなりサービスゲームを落とす苦しい立ち上がりだったが、「悪いプレーをしたわけではなかった」と切り替え。徐々にショットやサーブの正確性、強気のリターンを取り戻すと、2―4の第7ゲームから4ゲームを連取。第2セットも3ゲーム連取で主導権を握って押し切り、「いつもより緊張したが、強気でプレーするのを心がけていた」と振り返った。

14歳で親元を離れて米国へ。錦織圭も在籍したIMGアカデミーでは「海外選手とやって、ボコボコにされた」と当初は歯が立たなかったが、わずか3年でジュニア世界一に上り詰めた。大きな伸びしろを秘める17歳は、「（目標は）1勝だったが、勢いで2回戦も勝てたら」と屈託なく笑った。

◇園部 八奏（そのべ・わかな）2008年（平20）1月17日生まれ、埼玉県出身の17歳。兄の影響で4歳でテニスを始め、22年から錦織圭らを輩出した米フロリダ州のIMGアカデミーに留学。24年全米オープン・ジュニアで準優勝、今年1月の全豪オープン・ジュニアで優勝。2月のアブダビ・オープンでツアー初勝利を挙げ、今回が通算2勝目。世界ランキング263位。サウスポーからのフォアが武器。1メートル74。