「ずっとひとつの目標だった」高校３年生の注目若手俳優、池端杏慈さんは選手権応援マネージャー就任に“ワクワク”。「森七菜さんと清原果耶さんが特に憧れ」
12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会の第21代目応援マネージャーが、池端杏慈さんに決定した。
池端さんは、モデルや俳優として活躍する高校３年生だ。2021年にファッション誌『二コラ』のオーディションでグランプリを獲得。22年にテレビドラマ「オールドルーキー」で俳優デビューし、24年には「矢野くんの普通の日々」で実写映画初主演を飾った。また、現在公開中の映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」では、「高遠麗」役を好演している。
応援マネージャーを務める池端さんのコメントは以下のとおり。
――応援マネージャー就任と聞いたときの気持ちは？
「最初はびっくりと嬉しさと、どっちもありました。高校生最後の年ですし、ずっと高校生になってから応援マネージャーがひとつの目標だったので、この知らせをマネージャーさんから電話で教えていただいたのですが、父と母も喜んでくれました」
――歴代の応援マネージャーのなかで、特に印象に残っている、尊敬されている方はいますか？
「森七菜さんと清原果耶さんが特に憧れで、清原果耶さんが最初にダンスをやったときの開会式が本当に印象的で、私も映像で見た時には、すごくかっこいいと思った。そんな皆さんに愛されるような応援マネージャーになりたいなと思いました」
――何か開会式でチャレンジしてみたいことはありますか？
「私も清原さんのダンスを見て、ダンスが私もすごく得意なので、踊ったりするのは楽しそうだなって思います」
――高校サッカー選手権は、会場やテレビなどで見たことはありますか？
「はい。まだ会場には行ったことはないのですが、去年もテレビで見ていて、同年代の選手たちが情熱をもって頑張る姿を、夢中になって見ていました」
――応援マネージャーは１つの目標というお話もありましたが、高校サッカーのイメージはどんなものがありますか？
「イメージは、『全力で青春をしている！』というのが１番で、青春もですが、熱くて楽しいというイメージがあります。私が中学生の時は、まだ年上の人たちが、お兄さんがやっているイメージが強かったですが、高校３年生になって学校でもサッカー部の頑張りを見ると、すごいなと思っていつも尊敬しています」
――歴代の応援マネージャーも行なってきた、リフティングチャレンジをされたと聞きましたが、記録はどうでしたか？
「私の記録は５回でした。本当にこの回数で言うの少し恥ずかしいですが、頑張って練習したんです。昨日もお父さんと一緒に夜１時間半くらいやったり、今朝もちょっと早起きしてコツを教えてもらいながらやって、５回まではできるようになりました」
――選手権はどういう舞台だと思いますか？
「この冬を熱くしてくれるものだと思っていて、去年もテレビ越しに見ていましたが、同年代の人たちがここまで熱くなってスポーツを皆でするというのが、直接、今年実感できると思うと、本当にワクワクしています。これから実際に私が会場に行って生で見るというのが、まだ想像できていませんが、選手の皆さんの熱い思いはしっかり受け取りたいと思いました」
――同年代の選手達にエールをお願いします
「大会では悔しい瞬間や楽しい瞬間、色んな思いがあると思いますが、そういう色んな思いを一緒に共有させていただいて、応援マネージャーとして全力で皆さんをサポートしていきたいと思っています。選手の皆さん頑張ってください」
第104回選手権は、12月28日に開幕し、2026年１月12日に国立競技場で決勝戦が行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
池端さんは、モデルや俳優として活躍する高校３年生だ。2021年にファッション誌『二コラ』のオーディションでグランプリを獲得。22年にテレビドラマ「オールドルーキー」で俳優デビューし、24年には「矢野くんの普通の日々」で実写映画初主演を飾った。また、現在公開中の映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」では、「高遠麗」役を好演している。
応援マネージャーを務める池端さんのコメントは以下のとおり。
「最初はびっくりと嬉しさと、どっちもありました。高校生最後の年ですし、ずっと高校生になってから応援マネージャーがひとつの目標だったので、この知らせをマネージャーさんから電話で教えていただいたのですが、父と母も喜んでくれました」
――歴代の応援マネージャーのなかで、特に印象に残っている、尊敬されている方はいますか？
「森七菜さんと清原果耶さんが特に憧れで、清原果耶さんが最初にダンスをやったときの開会式が本当に印象的で、私も映像で見た時には、すごくかっこいいと思った。そんな皆さんに愛されるような応援マネージャーになりたいなと思いました」
――何か開会式でチャレンジしてみたいことはありますか？
「私も清原さんのダンスを見て、ダンスが私もすごく得意なので、踊ったりするのは楽しそうだなって思います」
――高校サッカー選手権は、会場やテレビなどで見たことはありますか？
「はい。まだ会場には行ったことはないのですが、去年もテレビで見ていて、同年代の選手たちが情熱をもって頑張る姿を、夢中になって見ていました」
――応援マネージャーは１つの目標というお話もありましたが、高校サッカーのイメージはどんなものがありますか？
「イメージは、『全力で青春をしている！』というのが１番で、青春もですが、熱くて楽しいというイメージがあります。私が中学生の時は、まだ年上の人たちが、お兄さんがやっているイメージが強かったですが、高校３年生になって学校でもサッカー部の頑張りを見ると、すごいなと思っていつも尊敬しています」
――歴代の応援マネージャーも行なってきた、リフティングチャレンジをされたと聞きましたが、記録はどうでしたか？
「私の記録は５回でした。本当にこの回数で言うの少し恥ずかしいですが、頑張って練習したんです。昨日もお父さんと一緒に夜１時間半くらいやったり、今朝もちょっと早起きしてコツを教えてもらいながらやって、５回まではできるようになりました」
――選手権はどういう舞台だと思いますか？
「この冬を熱くしてくれるものだと思っていて、去年もテレビ越しに見ていましたが、同年代の人たちがここまで熱くなってスポーツを皆でするというのが、直接、今年実感できると思うと、本当にワクワクしています。これから実際に私が会場に行って生で見るというのが、まだ想像できていませんが、選手の皆さんの熱い思いはしっかり受け取りたいと思いました」
――同年代の選手達にエールをお願いします
「大会では悔しい瞬間や楽しい瞬間、色んな思いがあると思いますが、そういう色んな思いを一緒に共有させていただいて、応援マネージャーとして全力で皆さんをサポートしていきたいと思っています。選手の皆さん頑張ってください」
第104回選手権は、12月28日に開幕し、2026年１月12日に国立競技場で決勝戦が行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！