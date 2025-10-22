絞った体でリベンジだ。日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が２１日、ＣＳファイナルＳ敗退から一夜明け、新庄剛志監督（５３）も納得するボディーを作り上げることを来季へのテーマに掲げた。

今季は１３８試合出場でリーグ２位の１４３安打、６５打点。いずれもキャリアハイの成績を収めたが、満足はしていない。「もっと締まった体つきというか。やっぱりボスも『体を見ればどれだけやってきたかわかる』とよく言っている。そういうのがわかる体つきになって、来年を迎えられれば」と、さらなるレベルアップを期した。

就任直後の新庄監督に「ちょっとデブじゃね？やせた方がモテるよ」と“ダイエット指令”を受けたのは４年前の２１年秋季キャンプ。当時の体重１０３キロから２カ月で約９キロの減量に成功した。今季も９５キロと体重はキープ。それでも「その時と比べたら、体脂肪もちょっと増えている。もうちょっと絞れてもいい。まだまだいけると思う。もうちょっといい体つきにできるかな」と、妥協しない姿勢を見せた。

２年連続２位から来季のリーグ制覇、日本一を達成するには、指揮官も常々キーマンに挙げる背番号２１の覚醒は欠かせない。「去年はあまりそこの意識がなかった。もっと意識を高めていきたい」と、体作りへの意欲をのぞかせた清宮幸。悔しさを晴らすべく、土台を見つめ直して鍛錬を積む。