「落ち着いて寝てた」夫の寝かしつけ感想→妻が“会心の一撃”1万いいね「笑った」「このやり取り好き」【ママリ】

夫よ、いい加減学習してくれ～！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、麻辣たん☺︎(@my_babyboo_)さんの投稿です。

「昨日は娘よく寝てたね」って言う夫に、妻の一言がさく裂します。その話題の投稿がこちらです。

娘昨日よく寝てたね～って言う夫よ、何回やるんだこのくだりを

毎回このくだり、もう何回目だろう…と考える麻辣たんさん。朝になったらケロッとして「大変だったわ」感を出す夫さんを想像してしまいますが、「娘昨日よく寝てたね～」、「寝てたのはあなたです」のこのやり取り、育児あるあるなのかもしれませんね。



この投稿には「めっちゃ笑った この流れ完璧すぎるwwwww」「このやり取り好きです うちには「秒で寝てしまった夫の横で、しかめっ面して起きてた我が子」の写真があります。」といったリプライがついていました。



気心知れた夫婦ならではのやり取りに、心が温まるエピソードでした。

