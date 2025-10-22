◆みやざきフェニックス・リーグ オイシックス３―１２巨人＝８回裏終了後、視界不良でコールド＝（２１日・ひむか）

巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が２１日、満塁弾を含む５打点の大暴れを見せた。

失投を逃さなかった。山瀬の打球は、大きな放物線を描いて左中間席へと飛び込んだ。１点を追う２回無死満塁。１ボールからオイシックスの先発右腕・高野の直球を強振し、「（プロでは）たぶん初」という逆転の満塁アーチ。３回にも中前適時打を放ち、５打点で大勝に貢献し「肘の力を抜いて、スムーズにバットが出るようなイメージでいきました」と振り返った。

６年目の今季は課題の打撃で成長を見せ、２軍では打率３割２厘をマーク。９月下旬に初昇格すると、今月１日の中日戦（東京Ｄ）では２点適時打を放ってプロ初打点を挙げた。確実性を増した打撃に、力強さを付け加えていくことが来季へのテーマ。「強く振ることを試合でやって、（来年の）シーズンへ向けて秋、春とスイングスピードをつけるイメージ。自分にプレッシャーをかけてやっていきます」。球界屈指の強肩を生かした守備に加え、打撃でも存在感を増していく。