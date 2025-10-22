¡Ú¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¶»¤Ë¡©¿·µ¬¥«¥Ã¥È¸ø³«¡Û°ë»³¤µ¤ä¤« ¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¤¬ÌÀÆüÈ¯Çä¡ª
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ë»³¤µ¤ä¤«(41)¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¤¬¡¢ÌÀÆü10 ·î22 Æü(¿å) ¤Ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬½Ð±é¡ª¡Ö㊙¾×·â¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×Ì©Í¢¡¦Ì©Æþ¹ñ¥ß¥ä¥Ö¥ì
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡ÖFRDIAY¡×¤Ç¤ÏÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¼Ì¿¿½¸¤«¤éÌ¤¸ø³«¤ò´Þ¤à11¥«¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤«¤é2¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
¢£¥¥å¡¼¥È¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Îà¥¥é¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èá
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢º£¸½ºß¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¡£
º£²ó¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¹ëÅ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¶»¤ËºÜ¤»¤¿¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¸½¾ì¤ÇÒôÓÍ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜ¿Í¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¡£¤Ê¤ó¤È¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¥±¥¢¥ó¥º¤ÎÃæ¿´³¹¤Ç»£¤é¤ì¤¿°ìËç¡£¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë°ë»³¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°X¡Ê¡÷isoyama25th¡Ë¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û °ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê¤¤¤½¤ä¤Þ¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë¡£
1983Ç¯10·î23 ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£2000 Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥×¥íÌîµå¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£
12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡Ö°ë»³¤µ¤ä¤«25th Anniversary Fan Meeting¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤¬ÁûÁ³¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿㊙¾×·â¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×
¢£È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£²Á³Ê¡§3630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
