£³£¹ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¡ÊÌ¿Íµé¤Ë·ãÊÑ¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¡Ä¡×Âè£²»Ò½Ð»º¤«¤é£³Ç¯¤Î¤¢¤Ó¤ëÍ¥¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ó¤ëÍ¥¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÅ·ºÍÃ£¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤è¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Çò¤Ë¶á¤¤È±¿§¤ËÂçÃÀ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥³¥ì¡¢¤â¤Ï¤ä²¿¿§¡©¡¡²æ¤¬»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²æ¤¬»Ò¤Î¤ªÍ§Ã£¤äÆ»¹Ô¤¯»Ò¶¡Ã£¤Ë¤ï¤¡¡ª¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤À¡ª¥¨¥ë¥µ¤À¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È»Ò¤É¤â¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ô¥Ö¥í¥ó¥É¡ô¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¡ô¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¡ô¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥í¥ó¥É¡ô¥·¥ë¥¡¼¥Ø¥¢¡ô¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¡ô¥Ö¥ê¡¼¥Á¥«¥é¡¼¡ô¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡ª¡×¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¡ÁÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Î¥Þ¥Þ¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ó¤ë¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Ë³ÊÆ®²È¤ÎºÍ²ìµªº¸±ÒÌç¤È·ëº§¤·¡¢£±£µÇ¯£µ·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢£±£¹Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡££²£²Ç¯£²·î¤ËÂè£²»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£Æ±Ç¯£±£±·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤ÏÂè£²»Ò¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¡£Í§¿Í¤Î¤ªÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£