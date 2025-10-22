俳優の池端杏慈（いけはた・あんじ＝１８）が、１２月２８日開幕の第１０４回全国高校サッカー選手権大会（東京・国立競技場ほか）の２１代目応援マネジャーに決定したことが２１日、日本テレビから発表された。

池端は映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」での熱演や、ＣＭへの出演で注目が集まっている若手俳優。大役決定の知らせは自宅で、電話で聞いたといい、「びっくりとうれしさとどっちもあった」と笑顔だった。

自身はダンスとバドミントンの経験者。サッカーは父が詳しいといい、「（Ｗ杯の）日本−ドイツ戦を見ていて、お父さんが『ドイツは強いからな』と言っていた時に、日本が勝ってとても感動しました」と大興奮したと明かした。

歴代の応援マネジャーには新垣結衣、広瀬すずら名だたる俳優が名を連ねるが、中でも「森七菜さんと清原果耶さんが特に憧れ」という。「清原さんがダンスをした開会式が本当に印象的で。私もみなさんに愛される応援マネジャーになりたいなと思いました」と熱く意気込んだ。

自身の名前・杏慈の由来は「響きがいい」「性別に関係なく、海外に行っても誰もが覚えられるように」「慈悲の心を持って優しく」といった意味が込められている。世界に羽ばたく俳優を目指す１８歳は「海外の映画祭にも憧れがある。演技力を磨いていきたい」と抱負も口にした。

◇池端杏慈（いけはた・あんじ）２００７年９月８日生まれ、東京都出身。趣味はダンス・バドミントン。２０２１年、第２５回ニコラモデルオーディションでグランプリ受賞。２５年の映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」では、高遠麗役で出演。同年１２月には映画「白の花実」に穂乃川栞役で出演予定。身長１６５センチ。