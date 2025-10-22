ºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ¡¡£´£°¿ÍÏÈÁè¤¤À¸¤»Ä¤ë¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¹çÎ®¢ªÆüËÜ£Ó½é½Ð¾ì¤Ø¥Þ¥ë¥Á¤ÇÂ¸ºß´¶
¡¡¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ºå¿À£³¡Ý£°¥í¥Ã¥Æ¡×¡Ê£²£±Æü¡¢ÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡Ë
¡¡¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢µÜºê¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡££´£°¿Í¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ìÏÈ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ë²Ì¤¬½ÅÍ×¡£½éÆü¤«¤é¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÆó²ó£±»à¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¡£¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤¿¡£¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÁ°¤Ø¥Ý¥È¥ê¡£»Í²ó¤ÎÀèÆ¬Âè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ÂÇµå¤¬É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢º¸ÍãÀþ¤Ë¥Ý¥È¥ê¡£¡Ö¡ÊÆâÍÆ¤Ï¡ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢£²ËÜ¤È¤â²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²ÅÙÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¤Ç¤Ï£¶ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÅñÂÁ¡Ê¤È¤¦¤¿¡Ë¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸·¤·¤¯È¯¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Á°Àî¤ò£²·³¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´Ö¤âºÆÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¡£¼ã¸×¤ÏÉå¤é¤º¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆµÜºê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ÎÎý½¬¤È¡¢£Ã£Ó¤Ç¤Ï·ë²Ì¤¬Íß¤·¤¯¤Æ½Ì¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²òÊü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¡¢ÀÑ¶ËÂÇË¡¤ÇÂÇ³«¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£²ËÜÂÇ¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨Êý¤ÈÊý¸þÀ¤À¤±¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÉ²½¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÂÇµå¡£ÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤òÎÉ¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¡£²ù¤·¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Çº¤ß¶ì¤·¤ó¤Àº£µ¨¡£ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤¿¤á¡¢·üÌ¿¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£