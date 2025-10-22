バス車内で「ベビーカー持ちますよ」声かけてくれた人→感謝つづった母の思いに心が温まる【ママリ】
見知らぬ人に「ベビーカー持ちますよ」断ることもできず…感謝を伝えると予想外の反応が
今日抱っこ紐で子供を抱っこして、バスの優先席に座ってました。座席と自分の間にリュックをはさみ、左手で畳んだベビーカーを抑えてました。
終着駅についたとき、荷物がたくさんあって邪魔だから最後に降りようと待っていたんですが、あまりに最後まで座ってると、つぎの人たちが乗車してくるので最後の3,4人なった時に、すぐ降りられるようリュックを右肩に回し、ベビーカーを押さえながら立ち上がりました
すると近くにいた40代くらいの女性が、ベビーカー持ちますよ、と手を差し伸べてくれました。
降りようと立ち上がった瞬間に、見知らぬ女性から「ベビーカー持ちますよ」と声を掛けられたMさん。誰かからこのような声を掛けられるなんて全く考えていなかったMさんはとても驚いたそうです。
感謝を伝えると返ってきたのは予想外の反応だった
とっさのことだったので、うれしい、というより真っ先にどうしようと思ったのですが、厚意を無にするわけにはいかない！と思い、ありがとうございます、と言うとその女性は外にベビーカーを出してくれました！
あたしはそんなこと自分かしたこともないし、されたこともない、その粋な、勇気のいる心遣いにとても感動して、超感謝を伝えようかと思って降車したのですが、その女の人からベビーカーを受け取り、すみません、ありがとうございます！というと顔を赤くされて、ペコッとしてすぐ立ち去られました。
突然の出来事でしたが、せっかくの厚意はむだにできないと判断し言葉に甘えてベビーカーを持ってもらったMさん。
感謝の気持ちを伝えると、相手はただ無言で顔を赤らめながらペコッとしてすぐに立ち去ったのだそう。Mさんとしては、その姿を見て、相手はとても勇気を持って声をかけてくれたんだろうなと感じたそうです。
勇気ある行動が気恥ずかしくならない風潮になってほしい
バスの中でそういう声掛けをすること、ほんとに勇気がいると思います。いいことした！いいえ、結構、助けはいらないです！ってゆわれたらどうしようって、きっとドキドキしながら声掛けしてくださったんだと思います。
助けることが当たり前、というか、助けることが気恥ずかしくない、そんな風潮になれば良いのになと改めて思いました。
今日助けてくださった方、ここは見てないと思うけれど…本当に嬉しかったです、ありがとう(^o^)
誰かが困っている時、手を差し伸べたいと思っても、断られたら恥ずかしいといった気持ちがよぎりなかなか行動にうつせないという方がいるかもしれません。人を思っての行動なのに、相手の反応や周りの目が気になってためらってしまうのはとてももったいないことですよね。
どのような結果であれ、誰かを思って起こした行動が温かく受け入れられ、それが当たり前になるような世の中になるといいですね。
「うそでしょ…」マンションの階段にセミが！30分後に現れた女子高校生がサラッと解決！
マンションの階段を上がったところの天井に蝉がいて、なかなか部屋に行けず、、、。数年前に落ちている蝉がこちらに向かって飛んできてからこの世で1番蝉が苦手になってしまったので、蝉がいる所は怖くて通れなくなりました😢
息子も抱いてるし、走って通って落ちてきたらどうしようとか考えたら全然行けなくて30分その場から動けず。
急に飛んでくる虫っていますよね。いつどこに飛んでくるかわからないものこそ恐怖を感じるということがあると思います。H子さんは過去の経験からセミが大の苦手になってしまったそう。
1歳8か月の子どもを抱っこしたまま、H子さんは30分もその場で立ち往生するはめに。すぐに飛んでいってほしい時に限ってどこにも行かずにその場所にいる、というのも虫あるあるなように思いますね。H子さんと子どもはいつまでその場にいればいいのでしょうか、無事に自宅に入れる時が来るのでしょうか。
女子高校生が救世主に
そこに同じマンションに住んでいる女子高生くらいの女の子が通ったので助けを求めると、部屋から虫取り網を持ってきてくれて助けてくれました。女の子も、蝉あんまり好きじゃないって言ってたのに😢
H子さんと子どもの救世主となったのは、予想外にも女子高校生でした。その女子高校生は同じマンションに住んでおり、せみも苦手だったはず。なのに、困っているH子さんと子どものために、セミを捕まえてくれるという親切ぶり。わざわざ虫取り網を持ってきて捕まえて解決するというやり方もスマートでかっこいいですね。
とてもうれしかったH子さんは、助けてくれた女子高校生に何かお礼がしたい！と思う程。
お歳暮でもらったゼリーしかありませんが、ゼリーを三つほどもって明日お礼に行こうと思うのですが、蝉から助けてもらったからお礼に行くっておかしくないですよね？なんか、これくらいでお礼に行って「え？、、、」って思われるのも嫌だなって思ってしまい。私が逆だったら、「全然気にしなくていいのにー！」とは思いますけど、おかしいとは思わないんですが、皆様だったらどう思いますか？
すごいしょうもない質問ですいません。笑😅
セミで悩んだ後は、お礼の品について新たな悩みを抱えるH子さんなのでした。人からもらう親切や優しさは本当にうれしいですよね。
緊急入院したとき男性コワモテ看護師が…思わぬ優しさにキュンときた話
批判なしでお願いします！！
３日前に緊急入院した時の話なんですけど…
夜に救急車を呼んで入院になってその日の夜中に目が覚めて喉が渇いたので看護師さんを呼んだんですけど
ガタイのいい強面の男の方で最初「え。まじかよ」って思ったのですが仕事だから当たり前と言われてしまえばその通りなのですがめちゃくちゃ優しくて！！
わたしが浴衣(?)のパジャマで寝てる時とかはだけていたのでしょうがわたし自身意識が飛び飛びで覚えてないのですがその看護師さんが夜勤上がる時だと思うのですが
「こっちのパジャマ持ってきたから」とセパレートのパジャマを持ってきてくれたんです。
頼んでもいないことをやってくれたことにキュンと🫰
あとわたしの脱ぎっぱなしのズボンを畳んでここに置いておくからと整えてくれたり…
弱っていたからかその優しさというかそんなところにキュンとした話でした🤣🤣
体調を崩して入院していた投稿者さん。
そのときに付いてくれた看護師さんが強面の男性だったとのことで、身構えてしまったようです。しかし、様子をよく見てくださっていたようで、セパレートタイプのパジャマを持ってきてくれたり、身の回りを整えてくれたり、頼んでいないことまで気を配ってくれたとのこと。
それが看護師さんの仕事とは分かっていても、その優しさに胸がときめいたようです。
看護師さんってすごい！ママリに寄せられた声
こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリには共感の声が届いています。
さっそくご紹介していきますね！
気が利く看護師さんですね～☺️
男性の看護師さんは優しい方多いですよね！
ママリさんの体調は大丈夫ですか？
男性の看護師さんは優しい方が多いとの声が寄せられています。
投稿者さんは初めて男性看護師さんに対応してもらったとのことですが、今は男性の看護師さんが勤務されていることは珍しいことでは無く、優しく対応してもらったという印象が大きいようです。
続いて、実際に投稿者さんと同じような経験があるとの声をご紹介します。
男性看護師さんは増えては居ますよ。
私も病棟勤務してますが割りと気が利く人多いです。
自分が入院した2回経験してICUでイケメンの筋肉ガッチリした人がいて笑顔が素敵な人が居ました。
呼吸困難なった時、そっと手を触れてくれて看護ではタッチングですね。
割りと1年置きくらいに手術しないといけなくて手術後ICUベット移動の時に向こうから僕の事覚えてますか？言われました。逆に驚いてしまいました。
（中略）
お大事にしてください
ご自身も病院で勤務されており、男性看護師さんが増えてきているイメージがあるとのこと。
また、入院したときには素敵な男性の看護師さんが居たとの経験があるようです。反対に女性の看護師さんは厳しい方が居るように感じるとのこと。
看護師さんというと、男性が増えてきているとはいえ女性の方が多いですよね。その分、異性である男性の看護師さんが担当だと一瞬戸惑ってしまうこともあるはず。戸惑ってしまったマイナスからのスタートであるからこそ、余計に優しく感じる部分もあるかもしれません。また、男性の目線だからこそ気が付いて行動につながる部分もあるかもしれませんよね。
体が弱っているときは心も弱ってしまうものです。男性でも女性でも、優しい看護師さんの行動には心が温まることでしょう。
入院中は思う存分キュンとさせてもらって、退院後はしばらくお世話にならないように、十分に体を労わっていきましょう！
記事作成: みー
