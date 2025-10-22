米・豪「8兆円規模のレアアース開発」合意→2日連続で「東証プライム市場・値上がり率1位」となった注目銘柄【昨日動いた個別株】

東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年10月21日（火）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：東洋エンジニアリング〈6330〉……前日比+237円（+11.56%）／終値2,287円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。日本経済新聞は当日、米国時間10月20日（月）、トランプ米大統領とオーストラリアのアルバニージー首相が、レアアースを中心とした重要鉱物開発で合意文書に署名したと報じた。同報道では、日本も一部で参画する予定としており、これを受けてレアアース関連銘柄の同社が物色された模様。なお、同社株は2日連続で東証プライム市場の値上がり率1位となっており、この日およそ10年11ヵ月ぶりの高値水準まで上昇した。

2位：アンビスホールディングス〈7071〉……終値：前日比+53円（+10.25%）／終値570円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社は10月17日（金）取引時間終了後、25年9月期連結業績の下方修正を発表し、翌営業日の20日（月）に急落していた。この日はその反動とみられている。

3位：ユニオンツール〈6278〉……前日比+510円（+7.30%）／終値7,500円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：ブイキューブ〈3681〉……前日比−11円（−7.38%）／終値138円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社は企業向けソフトウェアおよびサービスの開発・販売が主力事業。また、映像技術を活用したビジュアルコミュニケーション事業を展開している。

2位：古野電気〈6814〉……前日比−550円（−6.05%）／終値8,540円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社株価は好業績を受けて直近急伸しており、利益確定売りがでやすい地合いだったとみられている。

3位：フィックスターズ〈3687〉……前日比−121円（−5.86%）／終値1,944円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。