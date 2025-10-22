¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤À¤«¤é¤Ê¡ª¡ÒÇ¯¶â·î12Ëü±ß¡Ó77ºÐÊì¤ÈÆ±µï¤¹¤ë49ºÐÈóÀµµ¬ÃËÀ¡£Èà¤¬¼è¤Ã¤¿¡Ö¶ÃØ³¹ÔÆ°¡×
¹âÎð¤Î¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹»Ò¡£¤½¤ÎÀ¸³è¤¬¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤òÍê¤ê¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º³ºÙ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊø²õ¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö8050ÌäÂê¡×¡£¤½¤Î¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¤È¡¢¿Æ»Ò¤¬¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤»Ù±ç¤äÍ½ËÉºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ó¤¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¡¢49ºÐÃËÀ¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì
¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¡Ä¡Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÅÄÃæÎÉ»Ò¤µ¤ó¡Ê77ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£ÅÔÆâ¤Î°ì¸®²È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤ÎÀ¿¤µ¤ó¡Ê49ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Î·î12Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤È¡¢À¿¤µ¤ó¤Î¼ê¼è¤ê·î20Ëü±ß¤Û¤É¤ÎµëÍ¿¡£À¿¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø¿·Â´»þ¤Ë½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤ò30ºÐÁ°¤ËÂà¿¦¡£°ì»þ¡¢¼«Âð¤Ë°ú¤¤³¤â¤ëÀ¸³è¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡¢ÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤¬¸·¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ç¡¢º£¤Ê¤é¿´¤ÎÉÂ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÂÕ¤±¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡ÄÂ©»Ò¤Ï¥Ä¥é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡×
ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈóÀµµ¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¿¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÅÈ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢ÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£Á´¼£3¥«·î¡£»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Î²ð½õ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ë¡¢À¿¤µ¤ó¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢¿ÆÀÌ¤é¤¬¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀ¿¤µ¤ó¤ËÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤íµÕ¸ú²Ì¡£¤Ä¤¤¤Ë´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Éô¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤À¤í¡ª¡¡²¶¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»´¤á¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×
ÆÍÁ³¤ÎÂ©»Ò¤Î¶«¤Ó¤Ë¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´õË¾¤Î¶È³¦¤Ç¤Î½¢¿¦¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë¡¢¡ØÂç³Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é½¢¿¦¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Â©»Ò¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆâÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¿ÍÀ¸¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î½¢¿¦¤¬¤¤Ã¤«¤±¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤ÏÂà±¡¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¡¢²È¤Ë¼ê¤¹¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñÍÑ¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¿¤µ¤ó¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿ÄÌÄ¢¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¿¤µ¤ó¤Ï´è¤Ê¤Ë¤½¤ì¤òµñÈÝ¡£Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢À¿¤µ¤ó¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤òÇò¾õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À¿¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬¹üÀÞ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Êì¿Æ¤¬¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤äÇ¯¶â¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¤á¤Æ¤¤¿¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤ËÌµÃÇ¤Ç¼ê¤òÉÕ¤±¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤ò¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤ÊFX¡Ê³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¡Ë¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎÉ»Ò¤µ¤ó¡£¹¬¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÂ»¼º³Û¤Ï100Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¿¤µ¤ó¤Î¾Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤¯¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î»ñ»º¤¬Íê¤ê¡Ä¡Ä¡Ö8050ÌäÂê¡×¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯
¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÉÔ·Êµ¤¤ÇÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎÆ»¤¬¶¹¤á¤é¤ì¤¿¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤Ï¡¢º£¡¢40Âå¤«¤é50ÂåÁ°È¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¼ýÆþ¤«¤é¡¢¿Æ¸µ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢80Âå¤Î¿Æ¤¬50Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö8050ÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤äÃùÃß¤òÍê¤ê¤ËÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤ä²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢²È·×¤Ï°ìµ¤¤ËÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢¼«Âð¤Ë»àË´¤·¤¿Êì¿Æ¤ò¾²²¼¤Ë±£¤·¡¢»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò»ÔÌò½ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤º¡¢Ìó53Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÈ½·è¤¬ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Ä¨Ìò1Ç¯6·î¡Êµá·º¡¦Ä¨Ìò2Ç¯6·î¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»àË´ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÇ¯¶â¤Î»Ùµë¤¬Ää»ß¤µ¤ì¡¢À¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÛÈ½´±¤Ï¡ÖÍøÍßÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ï¶¯¤¤ÈóÆñ¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¶â¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢º£¸å¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë8050ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÁý¤¨¡¢ÌäÂê¤Ï¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤â¡£
»öÂÖ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ä¸Ä¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡¡¤Þ¤º¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±ç¤òÃÎ¤ê¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤êÃÏ°è»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢ÀìÌç²È¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±çµ¡´Ø¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÊ¡»ãÃ´Åö²Ý¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤â¡¢À¸³èº¤µç¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ÎÁë¸ý¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¸³èº¤µç¼Ô¼«Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢²È·×ÁêÃÌ¤ä½¢Ï«½àÈ÷»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸øÅª¤Ê»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö»ö¼Ô¼«¿È¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö²È¤ÎÃÑ¡×¡ÖÀ¤´ÖÂÎ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤«¤é¡¢ÌäÂê¤ò¿Æ»Ò¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢»öÂÖ¤òºÇ¤â°²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¿Æ¤â»Ò¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ³°Éô¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ò·è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬²þÁ±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö8050¡×¤Ë´Ù¤ëÁ°¤ÎÍ½ËÉ¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬70Âå¡¢»Ò¤¬40Âå¤Î¡Ö7040¡×¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¿Æ»Ò¤¬¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤É¤¦À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤ò¥¿¥Ö¡¼¤Ë¤»¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä¤ª¶â¤ÎÏÃ¤òÎäÀÅ¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¶¦ÅÝ¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
