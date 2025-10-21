親の介護が始まると、時間だけでなくお金もかかります。介護保険サービスを利用すれば一定の補助はあるものの、自己負担がゼロになるわけではなく、日用品や交通費、民間サービスなどの“グレーゾーン出費”も少なくありません。さらに、本人の口座管理が曖昧になりがちな高齢期には、予想外の入出金に戸惑う家族も多いものです。

「あれ？ この振込、誰から？」

「最初は、誰かが間違えて送金してきたのかと思いました」

そう語るのは、会社員の高橋明美さん（仮名・52歳）。3年前から、要介護2の認定を受けた80代の母親と2人で暮らしています。

通院の付き添いや、週3回のデイサービス利用、月2回の訪問看護など、介護保険を活用しつつ、日々の介護を担ってきました。そんなある日、明美さんは母の通帳記帳をしていて、ふと目が止まります。

「10万円ちょっとの入金があったんです。差出人名は“XX市福祉課”。でも、介護保険の還付にしては額が大きすぎる気がして…」

疑問に思った明美さんは、念のため市役所の福祉課に電話しました。返ってきた答えは、意外なものでした。

「お母さまが以前申請されていた“生活支援名目の一時給付金”が、今月入金されました。あくまで一時給付なので、ご確認ください」

明美さんは驚きました。申請した覚えもなければ、支給される話も聞いていません。

「たしかに去年、母がデイサービスを増やした時期があって、そのタイミングでケアマネさんが“書類を出しておきますね”と言っていた記憶があるけれど、それがこれだったのかと」

ところが、その翌月――母が通うデイサービス施設から届いた利用明細に、明美さんは再び驚きます。

「“補助金分を含めた差額分をお預かりします”と書いてありました。つまり、入金された10万円は、すでに“介護費の支払いに充てられますよ”という前提だったんです」

後から制度名を確認すると、該当したのは「市町村独自の介護補足給付」。要介護者の収入状況などに応じて支給されるもので、利用者が現金を自由に使えるわけではなく、自治体によっては施設等が“代理受領”する前提で支給されることもあります。

「つまり、“母のために振り込まれたお金”ではあるけれど、母や私が自由に使っていいものではなかったんです」

「実質的な自己負担は減らない」介護給付の“構造的限界”

介護保険制度では、要介護度や所得に応じて利用できるサービスや自己負担割合が決まっています。原則1割負担（一定以上所得者は2〜3割）ですが、それ以外の費用――たとえば食費・居住費・通院交通費・おむつ代・日用品――などは全額自己負担です。

また、特定入所施設（特養など）では「補足給付」が出ることがありますが、条件が細かく、

●本人の預貯金が一定額以下（2024年時点で単身者：1,000万円以下など）

●扶養義務者の収入が一定以下

●世帯分離していても実質的な援助があるとみなされると減額

といった“見えにくい線引き”が数多く存在します。

明美さんは言います。

「母の通帳に10万円入ったからといって、母の趣味や衣類に使えるかといえばそうではなく、あくまで“介護費に回るお金”だった。逆に言えば、それがなかったら今後の自己負担がもっと重くなっていたわけで、ありがたい制度なんですけどね」

ただ、「通帳に“見える”ことで安心してしまい、誤って他の出費に使ってしまいそうになる」という声も。自治体からの入金でも、“用途が限定される補助”かどうかは個別に確認しなければなりません。

介護保険制度には、国の枠組みに加え、市区町村が独自に行う「地域支援事業」や「介護給付の補完制度」があります。たとえば

●補足給付（食費・居住費軽減）

●高額介護サービス費の還付（一定額を超えた自己負担の払い戻し）

●生活援助・緊急支援としての一時給付金

などがありますが、いずれも

●対象者は要件を満たした人のみ

●用途は“原則的に介護関連費用”

●通帳に入っていても、実質的には使途制限あり

というケースが少なくありません。

高橋さんは今、母のケアマネジャーと連携して、今後の費用の見通しと「補助がどこまで適用されるか」を一覧にまとめています。

「福祉課に電話すると“これは生活保護の代替ではありません”とか“原則は代理受領です”といった説明をされることもあります。制度はありがたい。でも、もっとわかりやすくなってくれたらより嬉しいですね」

高齢者の通帳に入金があると、一見「支給」「収入」に見えてしまいます。しかし、介護制度においては“用途が限られた補助金”であることが多く、自由に使えるお金ではない”ケースも少なくありません。

介護サービスと費用のバランスは、生活設計に直結します。「見覚えのない入金」があったときこそ、一度立ち止まり、“そのお金は何のための支援なのか”を確認することが、思わぬトラブルを避ける第一歩かもしれません。