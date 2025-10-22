阪神・藤川球児監督（４５）が日本シリーズに自然体で挑む姿勢を示した。対戦相手がソフトバンクに決定し、一夜が明けた全体練習の冒頭、大きな輪になった選手、首脳陣、スタッフへ約２分間の訓示。「自然体で行こう」と伝えて、リーグ王者同士の頂上決戦に備えた。

練習後に取材に応じ「気合とかモチベーションはあまり関係ないんですよね。感情という抑揚がついてしまうと良くないので」と“真意”を明かした。

「相手は関係ないですね。ソフトバンクさんでも、日本ハムさんだったとしても、どちらも素晴らしいチームですけど」とキッパリ。ＣＳファイナルＳでスイープした後も、なかなか相手が決まらなかったが抜かりはない。「日本ハムさんとソフトバンクさんの作戦的なところは、（自分の）頭に入ってます」。両にらみで準備は進めており、対策はバッチリの様子だ。

頂上決戦でも貫くのは自然体。「一生同じです。今は自分がこのチームを預かってるので、常に自分たちがどうするかです」。最高峰の舞台でも、敵軍に隙を見せない藤川野球の神髄を変えるつもりはない。