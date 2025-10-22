フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦フランス大会で表彰台を独占した中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ、坂本花織（２５）＝シスメックス、住吉りをん（２２）＝オリエンタルバイオ・明大＝が２１日、羽田空港に帰国した。日本女子で史上３人目のＧＰ初出場初優勝を果たした中井は、来年２月のミラノ・コルティナ五輪を視野にさらなる躍進を誓った。２位だった坂本は悔しさをにじませた。

ダークホースがベールを脱いだ。日本女子で史上３人目のＧＰ初出場初優勝を果たした中井が、キラリと輝く金メダルを首にかけて羽田空港に帰国。「シニアの国際試合で初めて金メダルを取ることができて、すごくうれしい気持ちでいっぱい」と飛びきりの笑みがはじけた。

ＳＰ、フリーともに自己最高で、今季世界最高得点。鮮烈なシニアデビューに「まずショートで求めていた演技ができた。ジャンプも安定して跳ぶことができた。納得いく演技ができた」とうなずいた。

最大の武器はトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）だ。自身がスケートを始めたきっかけにもなった浅田真央さんのジャンプを参考に、身につけてきた。今回の快挙にも「トリプルアクセルがあったから金メダルが取れた」。大きな自信にもなる舞台となった。

もちろん課題もある。「フリーではトリプルアクセルで手をついた。スピンの取りこぼしもあった」と向上心は尽きない。世界で戦えるレベルまで来たからこそ、なおさらストイックに突き詰めていく。

来年２月にはミラノ・コルティナ五輪が開催される。「シーズン最初の頃はあまり目標にはしていなかった」というが、「今回のグランプリ１戦目を終えて、行きたいという気持ちが出てきている」と明かす。日本代表は３枠。伸びしろ十分な１７歳がつかんでみせる。

◆フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考 各３枠の男女は全日本選手権（１２月１８〜２１日・国立代々木競技場）優勝者が自動的に代表入り。２人目は全日本２、３位やＧＰファイナル（１２月４〜６日・ＩＧアリーナ）の日本勢上位２人、全日本終了時で国際スケート連盟（ＩＳＵ）公認のシーズン最高得点の上位３人から選ぶ。３人目は全日本終了時の世界ランキングや日本スケート連盟独自の国際大会ポイントの上位３人などを選考対象に加える。２枠のペアは全日本１、２位と、全日本終了時の世界ランキング、シーズン最高得点の最上位から総合的な判断で選出。日本の団体出場が決まった場合、アイスダンスはペアと同じ基準を適用する。