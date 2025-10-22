EMS搭載「ヒップトーン」パンツで理想のボディへ。イコエルから新発想の美容ギア

忙しくても、美しい姿勢と引き締まったボディを手に入れたい--そんな願いを叶える新しいトレーニングアイテムが登場しました。美容機器ブランド「icoelle（イコエル）」より発売された「イコエル ヒップトーン」（税込33,000円）は、ヨガクリエイターaya監修のもと開発されたEMSトレーニングパンツ。肛門筋（外肛門括約筋）を中心に骨盤底筋群へ効率的にアプローチし、“ながら美容”を叶える注目アイテムです。

パンツ型EMS「ヒップトーン」の魅力とは

「イコエル ヒップトーン」は、肛門筋を含む骨盤底筋群をお尻と内ももからWアプローチで刺激。EMSパッドを効果的に配置し、筋肉を前後から包み込むように鍛えます。

10分の使用で、骨盤底筋の最大筋力が約159％UP、大殿筋が約219％UPといった第三者機関のデータも。

独自技術「スイッチブーストテクノロジー」により、EMS特有のピリピリ感を軽減しながら深層筋までしっかり届くのが特長です。

手軽に続けられる“ながら美容設計”

ヒップトーンは、充電式＆コードレスでどこでもトレーニング可能。リモコン不要のワンタッチ操作で、家事やデスクワークの合間にも使えます。

水をつけるだけで通電できる設計のためジェルは不要。ストレッチ性に優れた生地で履きやすく、洗濯ネット付きで丸洗いもOK。

さらに、S～3Lまでのサイズ展開で男女問わず使えるのも嬉しいポイントです♡

aya監修の肛門筋メソッドをテクノロジーに融合

人気ヨガ講師aya氏の“肛門筋トレーニング理論”とイコエルのテクノロジーが融合し、「履くだけでボディの土台を整える」新時代の美容パンツが誕生。

姿勢やぽっこりお腹に悩む方にもおすすめで、意識せずともインナーマッスルを活性化。美しい姿勢やすっきりとしたボディラインを自然に引き出してくれます。

イコエル ヒップトーン



価格：33,000円（税込）

サイズ：S-M／L／LL／3L

重量：約229～255g（サイズにより変動）

電源：充電式（リチウムイオン電池 130mAh/3.7V）

使用時間：10分×16回（電池持続 約160分）

充電時間：約120分

素材：表地 ナイロン76％・ポリウレタン24％、裏地 ポリエステル・ポリウレタン

付属品：パンツ、コントローラー、充電ケーブル、洗濯ネット、取扱説明書（保証書付）

保証期間：1年

ヒップトーンで叶える美と快適さ

「イコエル ヒップトーン」は、見た目だけでなく体の内側から美しさを引き出すアイテム。肛門筋を鍛えることで、姿勢改善や冷え対策、代謝アップも期待できます。

忙しい毎日の中でも“履くだけ”で続けられるトレーニングパンツで、美しさと健康を両立してみてはいかがでしょうか♪