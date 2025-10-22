ÁÆÉÊ¤¬¼ÂÌ¾µó¤²Àä»¿¤ÎÍò¡Ö¤â¤¦ÌµÅ¨¤ä¤Ç¡×¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Çº£°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¤¹¤®¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÄêÈÖ´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×Æâ¤Ç¡¢Mrs.GREEN APPLE¤¬Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Ø¤ÎÆÍÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿20Ç¯7·î¤Ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º1´°·ë¡×¤òÀë¸À¤·¡¢Ìó2Ç¯´Ö³èÆ°µÙ»ß¡£5¿ÍÁÈ¤«¤é3¿ÍÁÈ¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¡¢22Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤¦ÌµÅ¨¤ä¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»à¤Ì¤Û¤É¿Íµ¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¥¨¥°¤¤¤Ã¤Æ¡£¹¥´¶ÅÙ¤¹¤´¤¤¹â¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¡£·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤Çº£°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£·Ý¿Í¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤ª¤é¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤ÇÅ´ÈÄ¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤í·¯¤é¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÉÔ¾Í»öµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤²¤Ê¤¤¤Ç¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÂÐÎ©¹½Â¤¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¤¹¤®¤Æ¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥ß¥»¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN2025¡×¤Ç¡¢²»³Ú¿Í5000¿Í¤¬ºÇ¤âÉ¾²Á¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÏ¢ÇÆ¤ËÂ³¤¯Âç¤¤Ê±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±´ë²è¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎSNS¥Ë¥å¡¼¥¹»Â¤Ã¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤ÇºÇ¿·¤ÎÏÃÂê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£