¡ÚÃæÆü¡Û¥»¡¼¥Ö²¦¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤¬¸ì¤Ã¤¿à¥Ç¡¼¥¿½Å»ëá¤ÎÍýÍ³¡Ö¤º¤Ã¤È´¶³Ð¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬º£µ¨£°¾¡£±ÇÔ£´£¶¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡££´£·²ó¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ï£±²ó¤À¤±¤È¤¤¤¦Îµ¤Î¼é¸î¿À¤ò¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º±þ±çÂç»È¤Î£Ó£Ë£Å£´£¸¡¦·§ºêÀ²¹á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Ä¾·â¡£ÆüËÜµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸Ìé¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê£±¡Ë¡Û
¡¡·§ºê¡¡ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£´£¶¥»¡¼¥Ö¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡£±¤«·î¥±¥¬¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¢¨¾¾»³¤Ï±¦¼Ü¹üÉªÆ¬ÈèÏ«¹üÀÞ¤Î¤¿¤á£··î£´Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡££¸·î£¹Æü¤Ë°ì·³Éüµ¢¤·¤¿¡Ë
¡¡·§ºê¡¡£±¤«·î°Ê¾åÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤Î£´£¶¥»¡¼¥Ö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¾»³¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Êµð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ò¡ËÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡·§ºê¡¡ÃæÆü¤Èµð¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë£±£°·î£±Æü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç¤·¤¿¡££°¡½£µ¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£¹²óÆó»à¤«¤éÊ¡±ÊÁª¼ê¤Î£²¥é¥ó¤¬½Ð¤Æ£³ÅÀº¹¡£Â³¤¯²¬ÎÓÁª¼ê¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ì¤Ð¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡·§ºê¡¡¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¤Ë¡Ê²¬ÎÓ¤Ïº¸Èô¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ÈºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡¡Ö¥°¥Ã¥É¡×¤È¤«¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ú¤¤´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡·§ºê¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Ï¤¤¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¾¾»³¡¡ËÜÅö¤Ë¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÝ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¤¤¦¤Èº£¸å¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤¤ÉôÊ¬¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡·§ºê¡¡²þ¤á¤Æº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¥ì¥Ù¥ëÅª¤Ë¤â¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¡Ë£²µå¼ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹¤Î¤«¡¢Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤âµîÇ¯¤è¤ê¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô´Þ¤á¤ÆÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡º£µ¨¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£±ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê£¹·î£¶Æü¤Î¡Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤¹¡Ê¢¨¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¾»³¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬Æó»à¤«¤é£µÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£º£µ¨£´£·²ó¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤Á¾¾»³¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡·§ºê¡¡°ÊÁ°¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡£
¡¡¾¾»³¡¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡·§ºê¡¡¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾»³¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡·§ºê¡¡¾¾»³Åê¼ê¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¹¤´¤¯½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¾¾»³¡¡´¶³Ð¤Ã¤ÆÎ¢ÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Î¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿ô»ú¤¬»Ä¤ë¤±¤É¡¢´¶³Ð¤Ã¤Æ¤¹¤°¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ï¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÎÌ¤ò¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡·§ºê¡¡¾¾»³Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡¤¤¤ä¡¢¤º¤Ã¤È´¶³Ð¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡²¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«
¡¡¾¾»³¡¡¥×¥íÆþ¤ê£²Ç¯ÌÜ¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç£²»î¹çÂ³¤±¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨£²£°£²£´Ç¯£³·î£²£¹¡¢£³£°Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥Õ¼ºÇÔ¡Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀª¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ï¥×¥í¤À¤·¡¢´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤é¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¿´¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡·§ºê¡¡ÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Î¤â¤Î¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡ÅÐÈÄ¤¹¤ë»þ¤Ï£³¿Í¤«¤é£´¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«Åê¤²¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤³¤À¤±Æ¬¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¥Î¡¼¥È¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Î¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¤«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅê¤²¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¡Ê¤Î´¶³Ð¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¡£
¡¡·§ºê¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤È´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤½¤³¤Ï°ã¤¦¡£
¡¡¾¾»³¡¡°ì±þ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤³¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¥Ç¡¼¥¿¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡²ÃÆ£¡Ê¾¢ÇÏ¡Ë¤µ¤ó¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐËÍ¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ê»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ë¤º¤Ã¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ¸å¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë³Ú¤ËÅê¤²¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤ËËÍ¤¬Åê¤²¤ë»þ¤Ë¤Ï³Ú¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¥µ¥¤¥ó½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÍè¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±¤ÆÅê¤²¤ë¡£¿®Íê¤·¤Æ¡Ä¡£
¡¡¾¾»³¡¡¿Í¤Ë¤è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦¡ÊÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¡Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬°¤¤¤À¤í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡·§ºê¡¡º£µ¨¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï£´°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¾¾»³¡¡£´£·²ó¤â¡Ê¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ò´Þ¤á¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òº£²ó¤Î½©¤ÎÎý½¬¤ÇÄÙ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê½ç°Ì¤Ï¡Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£