¡Ú£×£×£Å¡Û¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡¡´éÌÌÉé½ý¤Î¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤òÓÞ¾Ð¡Ö¤¨¤¨µ¤Ì£¤ä¤Ê¡×
¡¡£×£×£Å¤ÎàÌÀÆü¤Î½÷Äëá¥¢¥¹¥«¤Èà³¤Â±²¦½÷á¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬¡¢Éé½ý¤·¤¿¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ò¤¢¤¶¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ï£±£¸Æü¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡Ö£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ÊÎ¾¹ñ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ¥Õ¥§¥¤¥¿¥ë£´£×£Á£ÙÀï¤Ç¡¢¾ì³°¤Ç¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È·ãÆÍ¤·¤Æ´éÌÌ¤òÉé½ý¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢É¡¤¬¼ð¤ì¤¢¤¬¤Ã¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¥ê¥¢¤ÏÉ¡¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿ÌÏÍÍ¡££²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¤¬À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥«¤ÏÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿¥¤¥è¤¬½ÉÅ¨¥ê¥¢¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¡£¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤ËÆÇÌ¸¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¹³Áè¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥ê¥¢¤ÎÊì¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Àè½µ¤Î¥í¥¦¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¤¥ê¤ò¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Ç²¼¤·¤¿¥ê¥¢¤ò½±·â¡£ÃÝÅá¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥«¥¤¥ê¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤Ç£Ë£Ï¤·¤¿¡££±£·Æü¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤â£²¿Í¤Ï¥¤¥è¡õ¥ê¥¢¤È·ã¤·¤¯¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¹¥«¤Ï¡Ö¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡¢¤¨¤¨µ¤Ì£¤ä¤Ê¡×¤È¡¢´éÌÌÉé½ý¤Îà¥Þ¥ß¡¼á¤ò±Ñ¸ì¤ÇÓÞ¾Ð¡£Â³¤±¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤ª¤¤¡¢¤³¤é¡¢¥ê¥¢¡ª¡¡¤ªÁ°¤Îµ¢¤ê¤ÎÎ¹¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤¿¤Ã¤¿¤ó¤ï¡¢¤³¤Î»ä¡¢¥¢¥¹¥«¤ä¡ª¡¡¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬¤ªÁ°¤ÎÍ§¤À¤Á¤Î¥¤¥è¤Î¿´¤ò¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤·¤¿¤Ã¤¿¤Ç¤¨¡Á¡×¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥ï¥ì¤Î´éÌÌ¤òÇË²õ¤·¤¿¤ó¤Ï¤ï¤Æ¤é¤ä¡×¤È¥¤¥è¤Î¿´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¢¤ÎÉ¡¤âÀÞ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥¤¥ê¤â¡Ö¥ê¥¢¤¬²ÈÂ²¤ò°ú¤Îö¤¤¤¿¡£Âå½þ¤òÉé¤ï¤»¤ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¤ÈÆÍÇ¡¡¢¥¢¥¹¥«¤¬¡Ö¥«¥¤¥ê¡Á¡Á¡Á¡ª¡¡¥³¥é¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤êÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤Þ¤¿à¥Ñ¥ï¥Ï¥éá¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£´é¤¬¤Ò¤¤Ä¤ë¥«¥¤¥ê¤ò¡ÖÀè½µ¤Ï¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤¢¡£¤½¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤Æ¤ó¡¢¤â¤¦¥«¥¤¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±Îä¹ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢¤è¤¦¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤¢¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤ó¤ä¡×¤ÈË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥ê¥¢¤â¥¤¥è¤â½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤¢¡ª¡×¤ÈÀë¹ð¡£Â³¤±¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤Î¹ø¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤ó¤ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¡Ë¤ÎÃ¥²ó¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À©¸æÉÔÇ½¤Î½÷Äë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¡ª¡¡¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î·Ù¹ð¤ä¡£¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¡ª¡×¤È¡¢½÷»Ò¥¿¥Ã¥°ÀïÀþÀ©°µ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£ÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿Ì¾¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢ºÆ¤ÓË½Áö¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥¦¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£