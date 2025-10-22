¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿ÌÜÅö¤Æ¤Î£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥ÈàÌÂÁöá¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ö¤»¤á¤Æ´é¤¯¤é¤¤Ç§¼±¤·¤Æ¤«¤éÍè¤Æ¡×
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½é¤á¤Æ¹ðÇò¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òµåÃÄ¤È¶¨µÄ¤·¤Ê¤¬¤é½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÏÂÀ½ÂçË¤¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤âÏ¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊóÆ»¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÊÆµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡ÖÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¤È»°ÎÝ¤ò¼é¤ëµð¿Í¤Î²¬ËÜ¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿°ÜÀÒ¤Ï¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¾ðÊó¤¬Æü¡¹Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²¬ËÜ¤Ïº¤ÏÇµ¤Ì£¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¶¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¤È¡£¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Ç¡Ø¹Ô¤¯¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢²¿¤â¡£µåÃÄ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆüÊÆ¤ÎÌîµå´Ø·¸¼Ô¤â´¬¤¹þ¤àà²¬ËÜ¶¸Áû¶Êá¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤Ïº£Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎËÜµòÃÏ¸ø¼°Àï¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È»î¹çÁ°¤Î¥Á¡¼¥àÎý½¬¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â½êÂ°¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ï·ÊÞµåÃÄ¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¥«¥¦¥È¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¤¿£Ç¼çË¤¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤òÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤È¡Ö¥ª¥«¥â¥È¤Ï¤É¤³¤À¡©¡×¡Ö¥ª¥«¥â¥È¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¡©¡×¡Ö¥ª¥«¥â¥È¤Î¾õÂÖ¤Ï¤É¤¦¤À¡©¡×¤È¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿µ¼Ô¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÊá¤Þ¤¨¤Þ¤¯¤ê¡¢¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Îà¤«¤«¤ê¶ñ¹çá¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ç²¬ËÜ¤È¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò»Ø¤µ¤·¡Ö¤¢¤ì¤¬¥ª¥«¥â¥È¤«¡ª¡©¡×¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µð¿Í¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤»¤á¤Æ´é¤¯¤é¤¤Ç§¼±¤·¤Æ¤«¤éÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥Á¡¼¥Õ³Ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹²¤Æ¤ÆÍèÆü¤·¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¤ÏÏÂ¿¿¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Î¸½¾õ¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë£Ç¼çË¤¤Î±¿Ì¿¤Ï¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£¥ª¥Õ¤âÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£