¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×ÌÜ¹õÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£¹»þ¡Ë¤¬¶¥ÇÏ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤ÎÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î£²£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£·î£±£²Æü¤Î½é²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï£±£±¡¦£·¡ó¡££±£¹Æü¤ÎÂè£²ÏÃ¤â£±£°¡¦£´¡ó¤È£²¥±¥¿Âæ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÌÜ¹õ¤â¥É¥é¥Þ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¤ò¶Ã¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂçÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉàÇÏ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èá¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´î¤Ó¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¤Î¤È¤³¤íÌÜ¹õ¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤·¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡Ö¡©¡©¡©¡ÄÌÜ¹õÏ¡¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤À¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¶¥ÇÏ¤Ë¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¶¥ÇÏ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ä¡Ø¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç½Ð»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÜ¹õ¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¶¥ÇÏ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜ¹õ¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¥ÇÏ¿Íµ¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë