ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（9月）21:30
結果 0.1%
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)
結果 2.4%
予想 2.1% 前回 1.9%（前年比)
※発言・ニュース
＊トランプ大統領
・習主席との会談が実現しない可能性がある。
・誰かが会いたくないと言うことだってあり得る。
＊高市首相
・強い日本経済を作り上げる。
・物価高対策、社保改革など維新との合意基礎に政策実現。
・いわゆる年収の壁も引き上げていく。
・初閣議で経済対策の策定を指示する。物価高対策講じる。
・トランプ大統領と早期に会い、日米関係を高みに上げる。
・経済対策最優先、解散どうのこうのと言っている暇はない。
・マクロ経済政策の最終的な責任は政府が持つもの。
・高市内閣の最優先事項は物価高への対応。
・金融政策の手法は日銀に委ねられるべきもの。
・日銀とコミュニケーションをよくしていきたい。
・政府・日銀アコード、直ちに見直すこと考えていない。
・賃金上昇伴う２％物価目標実現に向けた金融政策運営を期待。
・日本は米側からみても対中戦略などで不可欠なパートナー。
・トランプ大統領に防衛力拡充させていくこと話したい。
・自由で開かれたインド太平洋の重要性も訴えたい。
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（9月）21:30
結果 0.1%
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)
結果 2.4%
予想 2.1% 前回 1.9%（前年比)
※発言・ニュース
＊トランプ大統領
・習主席との会談が実現しない可能性がある。
・誰かが会いたくないと言うことだってあり得る。
＊高市首相
・強い日本経済を作り上げる。
・物価高対策、社保改革など維新との合意基礎に政策実現。
・いわゆる年収の壁も引き上げていく。
・初閣議で経済対策の策定を指示する。物価高対策講じる。
・トランプ大統領と早期に会い、日米関係を高みに上げる。
・経済対策最優先、解散どうのこうのと言っている暇はない。
・マクロ経済政策の最終的な責任は政府が持つもの。
・高市内閣の最優先事項は物価高への対応。
・金融政策の手法は日銀に委ねられるべきもの。
・日銀とコミュニケーションをよくしていきたい。
・政府・日銀アコード、直ちに見直すこと考えていない。
・賃金上昇伴う２％物価目標実現に向けた金融政策運営を期待。
・日本は米側からみても対中戦略などで不可欠なパートナー。
・トランプ大統領に防衛力拡充させていくこと話したい。
・自由で開かれたインド太平洋の重要性も訴えたい。