※経済指標

【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（9月）21:30

結果 0.1%

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)

結果 2.4%

予想 2.1% 前回 1.9%（前年比)



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

・習主席との会談が実現しない可能性がある。

・誰かが会いたくないと言うことだってあり得る。



＊高市首相

・強い日本経済を作り上げる。

・物価高対策、社保改革など維新との合意基礎に政策実現。

・いわゆる年収の壁も引き上げていく。

・初閣議で経済対策の策定を指示する。物価高対策講じる。

・トランプ大統領と早期に会い、日米関係を高みに上げる。

・経済対策最優先、解散どうのこうのと言っている暇はない。

・マクロ経済政策の最終的な責任は政府が持つもの。

・高市内閣の最優先事項は物価高への対応。



・金融政策の手法は日銀に委ねられるべきもの。

・日銀とコミュニケーションをよくしていきたい。

・政府・日銀アコード、直ちに見直すこと考えていない。

・賃金上昇伴う２％物価目標実現に向けた金融政策運営を期待。

・日本は米側からみても対中戦略などで不可欠なパートナー。

・トランプ大統領に防衛力拡充させていくこと話したい。

・自由で開かれたインド太平洋の重要性も訴えたい。

外部サイト