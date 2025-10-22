◆みやざきフェニックス・リーグ オイシックス３―１２巨人＝８回裏終了後、視界不良でコールド＝（２１日・ひむか）

巨人の佐々木俊輔外野手（２５）が２１日、今季途中から取り組む新フォームで満塁弾をたたき込んだ。スイングの強さをテーマに「みやざきフェニックス・リーグ」に参加中。オイシックス戦（ひむか）で右翼ポール際へと弾丸ライナーで運び「（フォームを）自分の中に落とし込んで、来年しっかり戦力として戦えるように」とレギュラー奪取へ向けての決意を示した。

豪快なフォロースルーから放たれたライナー性の打球は、快音から４秒ほどで右翼ポール際へと消えた。三塁側の巨人ベンチからは驚きの声が上がる中、佐々木は淡々とダイヤモンドを一周した。３回に３点を奪い、なお１死満塁の好機で相手先発・高野の内角球を捉えて満塁弾。この回一挙７得点で試合の流れを決め、「点が入った後だったので、思い切り行けた感じがある」と冷静に振り返った。

新フォームを自分のものにするために、宮崎で鍛錬の時間を過ごしている。８月下旬、阿部監督の助言で左肩に寝かせていたバットを立てるなどフォーム改造。今月１２日のＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージでは、初回先頭打者弾をたたき込んだ。現在の課題は「強く振った中でのボールの見極め」。力強さと確実性の両立を目指し、「ＣＳで１本出ましたし、あれがたまたまにならないように。自分の中に落とし込んで、来年しっかり戦力として戦えるように」と青写真を描く。

２年目の今季は「１軍で完走」を目標に掲げたが、開幕１軍入りを逃した。夏場以降は存在感を示したが、「今年は『若手が』という年の中で、戦力になれなかったことがすごく悔しかった」。来季は球団が残留交渉に臨む方針のキャベッジのほか丸、中山、若林らとの激しい競争に勝たなければ、同じ思いを味わうことになる。「来年こそはレギュラーを取れるようにやっていきたい」と力を込めた。

同期の存在も刺激に変えている。２３年ドラフトの同期で、同じ社会人組の泉口が今季は出場１３３試合で打率３割１厘と結果を残した。「友汰（泉口）はレギュラー格にいる。自分も本当ならば一緒になって（１軍で）出たいけど、それもできなかった」。この悔しさも、来季の逆襲へ向けた原動力になる。

今月下旬から予定される若手主体の秋季練習について、阿部監督は「地獄の秋」を予告している。「数をこなすこともそうですし、来年につながれば。しっかりと自分の中で発見があればいい」と佐々木。一振り、一振りを積み重ねるこの時間が、３年目のブレイクへの礎になる。（小島 和之）