ア・リーグ西地区で１１年連続ポストシーズン進出を逃しているエンゼルスは２１日（日本時間２２日）、新監督にカート・スズキ氏（４２）が就任すると発表した。

スズキ氏は現役時代捕手として、エンゼルス時代には大谷翔平ともバッテリーを組むなどメジャー通算１６年間で１６３５試合に出場。１４２１安打で打率２割５分５厘、１４３本塁打、７３０打点、２０盗塁でツインズ時代の１４年にはオールスターにも選出された。引退後はエンゼルスでミナシアンＧＭの特別補佐を務めていた。

スズキ氏はハワイ・マウイ島ワイルク生まれで、日系３世。日系人のメジャー監督となれば、父親が日系三世で２００９〜１０年にかけてマリナーズを指揮したドン・ワカマツ氏（２０１８年にはレンジャーズで代行務める）。母親が沖縄出身で２０１６年からドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督に次いで３人目となる。

ワカマツ氏は結果を残せず２年目に解任されたが、ロバーツ監督はドジャース黄金時代を築きつつある名将。スズキ氏が低迷しているエンゼルスでどんな手腕を発揮するのか注目される。