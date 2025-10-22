かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

©ABCテレビ

10月22日（水）は、石田純一、マイケル富岡、見取り図リリー、3時のヒロイン福田麻貴が来店。芸能界屈指のモテおじたちが独自の恋愛術を明かす。

©ABCテレビ

オープニングでは、マイケル富岡が「ギラギラ感は抑えた方がいいって気づいた。あんまりギラギラしていると今の時代はモテない」と発言。石田が「デフレで地味な時は派手でもいいんだけど、景気よくなってきてる時は逆に抑えた方が」と同意すると、かまいたちは「景気と連動してるんですか？」（山内）「景気の逆を行くんや」（濱家）と驚く。

袋とじVTRでは「関西女子120人に聞いた！コイツめっちゃ遊んでそうやな～と思う言動を余談調査」。「ダメ男ムーブ」「ダメ男フレーズ」「SNS」「飲み会」の４つのジャンルに分けて意見を紹介する。

©ABCテレビ

スタジオでは、マイケル富岡が「中学で初恋をした頃は１対１の付き合いをしていたが、ある時、１対１だとありあまるエネルギーがある」ことに気づき、「学校内で２，３の子と付き合っていた」と告白。「自分の場合、めちゃくちゃLOVE排気量が高いため、数人とお付き合いできるパワーを持っている」が、相手を悲しませないため、複数の女性と付き合っていることを最初からオープンにしていると話す。

©ABCテレビ

そんなマイケル富岡がこれまで同時に交際した女性は「MAX12名」と明かすと、スタジオは騒然！全エアラインのCAと同時交際していた時のスケジューリング方法や、フライトが変更になった時の苦労話を語ると、山内は「管制塔の動きをしてる」と感心する……。

石田は、男は自分のプレゼンをしがちだが実は自分を落とす方がモテると話し、「笑わせた数だけベッドに近づく」という名言が飛び出す。

©ABCテレビ

「危険信号！若い女性から嫌われる…年上男の『おじアタック』に気をつけろ！」のトピックでは、濱家が「若い頃からモテてきた男性ほど危ない」と警告。マイケル富岡は「綺麗でモテる女性ほど色んな人から声をかけられているのでワンプッシュでは効かない時がある。２回３回誘ってみることで成功することが多々あるので、見極めていかないと逃してしまう」と語る。

©ABCテレビ

そんな中、リリーは「おじさんに勇気を与える話」として40歳を過ぎてから自身に起きた変化を吐露。石田とマイケル富岡は恋愛に奥手になっている若者にメッセージを贈る。

©ABCテレビ

福田は最近男性のギャップにキュンとしたエピソードを明かすが、男性陣からの反論が相次ぐ事態に……！？

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。22日（水）はよる11時25分スタート。TVerでも無料配信。