ÂçÃíÌÜ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸ÇÐÍ¥¡ª ÃÓÃ¼°É»ü¤µ¤ó¤¬Áª¼ê¸¢21ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡10·î22Æü¡¢Âè104²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î21ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬È¯É½¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß18ºÐ¤ÎÃÓÃ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¸½Ìò¹â¹»£³Ç¯À¸¡£2021Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø¥Ë¥³¥é¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡Ù¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë½é½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¡¦¹â±óÎïÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¶È³¦ÂçÃíÌÜ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸ÇÐÍ¥¤À¡£
¡¡ÃÓÃ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿½¢Ç¤È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡Ö¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ²ù¤·¤¤½Ö´Ö¤ä³Ú¤·¤¤½Ö´Ö¡¢¿§¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè104²óÁª¼ê¸¢¤Ï12·î28Æü¤Ë³«Ëë¡£·è¾¡Àï¤Ï2026Ç¯£±·î12Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·21ÂåÌÜ¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
