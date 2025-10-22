かつて“冷遇”した指揮官がまさか！日本代表MFにイングランド古豪が関心と現地報道！ ２部降格危機のソシエダに「失望」か
不振が続けば、主力の去就をめぐる雑音は増すばかりだ。
久保建英が所属するレアル・ソシエダは、10月19日に行なわれたラ・リーガ第９節で、セルタと敵地で１−１と引き分けた。３試合白星がなく、１勝３分け５敗でリーグワーストタイの６ポイントにとどまっている。
一昨季のチャンピオンズ・リーグに出場し、リーグ上位を競っていたソシエダだが、現在は２部降格の危機にあるほど低迷。以前、チーム編成への不満を漏らした久保も、思うところがあるはずだ。
それだけに、移籍に関するうわさが再び出回るのも不思議ではない。スペイン『Fichajes』の報道として『Sports Mole』が伝えたところによると、日本代表MFはクラブに「失望」しているという。Fichajesは関心を寄せるクラブとして古豪アストン・ビラをあげた。
以前も久保への関心が報じられたアストン・ビラは、開幕からプレミアリーグで４試合得点がなく、５試合白星なしと出遅れた。補強の必要性が騒がれるのは当然だ。
ただ、ヨーロッパリーグ開幕戦でボローニャに勝利したのを皮切りに、アストン・ビラは直近の公式戦で５連勝を飾った。Sports Moleは、スカッド構成も考慮したうえで、アストン・ビラが久保獲得に動くことを疑問視している。
同メディアは「アストン・ビラはプレミアの８試合で８得点だが、そのうち７得点は直近３試合で決めている」と報じた。
「すでにエミリアーノ・ブエンディア、ハービー・エリオット、ドニエル・マレンと、クリエイティブで小柄な選手たちがおり、さらにそういう選手を必要としているかは疑問となり得る。そのため、クボに高額な移籍金を払うことにアストン・ビラは意欲的でないかもしれない。契約はまだ４年残っている」
ちなみに、ビラを率いるのはビジャレアル時代に若き日の久保を冷遇したウナイ・エメリ監督だ。
いずれにしても、ソシエダの不振がこのまま続けば、久保の周辺はさらに騒がしくなるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
