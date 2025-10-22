女優の矢田亜希子（46）が21日に放送されたフジテレビ「何歳でもピンピンピン！」（後7・00）に出演。密着VTRで登場した夕食のメニューにスタジオがざわついた。

「全世代スター血圧密着24時」と題して、矢田ら出演者の血圧を測定。1日測定した血圧数値の推移に対して、医師の見解が伝えられた。

その中で、矢田のVTRが流れた際に、午後10時から遅めの夕食として紹介されたのが「サラダにシャトーブリアンとパン2つ」。この夕食にマヂカルラブリー・村上は「シャトーブリアン食べてる…」と驚いた。

スタジオも驚きに包まれたが、VTR後に医師からは矢田の血圧の推移が絶賛された。すると、村上は「何でもない日にシャトーブリアン食べるのはOKなんですか?」と聞いて笑いを誘った。

「たまたま」と伝えられたが、村上は「誕生日とかじゃないですよね?」と確認。矢田は「たまたま買ってあった時で」と説明するも「たまたまシャトーブリアン!?」とびっくり。5人組グループ「KEY TO LIT（キテレツ）」の猪狩蒼弥も「これやってるんじゃないですか?これ!」と指摘。

矢田は「やってない。やってない。本当に」と否定。だが、猪狩は「良く見られようとしてますよね」としつつ「でもね、矢田さん。わかりますその気持ち。やりたくなる気持ち」と、密着VTRの日に豪華な食事をしたくなる気持ちに理解できることを伝えて笑わせた。