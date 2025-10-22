¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯Â¡¡¿·¤¿¤Ê»þÂå³«¤¯Å¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤«
¢¡ºâÀ¯µ¬Î§¤ò·Ú»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¢¡
¡¡½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤òÊ¤¤¦ÊÄ¡Ê¤Ø¤¤¡ËºÉ¡Ê¤½¤¯¡Ë´¶¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤«¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¯¼£¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¡¢Âè£±£°£´Âå¡¢£¶£¶¿ÍÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¹â»Ô»á¤¬¹ñÀ¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÆüËÜÀ¯¼£¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£
¢¡½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÁÈ³Õ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤òËÉ±ÒÁê¤Ë¡¢ÎÓË§Àµ»á¤òÁíÌ³Áê¤Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤ò³°Áê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½¼¤Æ¤¿¡£´û¤ËÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ë¤Ï¾®ÎÓÂëÇ·»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µóÅÞÂÖÀª¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¤ò±ß³ê¤Ë±¿±Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÀèÁ÷¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÏÄäÂÚ¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÏÊª²Á¤Î¹âÆ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿Í¸ý¸º¤ä¾¯»Ò²½¤Ë»õ»ß¤á¤¬³Ý¤«¤é¤º¡¢¾ÍèÉÔ°Â¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Æâ³Õ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¡¢ÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤À®Ä¹ÀïÎ¬¤òÎý¤êÄ¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶ñÂÎºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼óÁê¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤òµÞ¤°¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡£Í¿ÅÞ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¤Þ¤¿¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇ¤ò£²Ç¯´Ö¥¼¥í¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ºÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëµð³Û¤ÎÀÇ¼ý¸º¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÆÃ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºâ¸»¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÊª²ÁÂÐºö¤Î´ÑÅÀ¤À¤±¤ÇÏÀ¤¸¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼óÁê¤¬¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯ÏÀ¼Ô¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¤òºâÌ³Áê¤Ë½¼¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¼óÁê¤ÏÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤ò·Ú¤ó¤¸¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤«¤é¤Î¿®Ç§¤ò¼º¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöÃ´Åö¤òÀß¤±¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤Ë¿ø¤¨¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¤ËÃ´¤ï¤»¤¿¡£
¢¡ÇÓ³°¼çµÁ¤Ë¤Ï´Ù¤ë¤Ê
¡¡³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤äË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¤ò¤É¤ì¤À¤±¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜÊý¿Ë¤òºöÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÇÓ³°¼çµÁÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Í½»»°Æ¤äË¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡ÌîÅÞ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÂ³¤±¤¿ÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤ÎÅ²¡Ê¤Æ¤Ä¡Ë¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÌîÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Ä¤Ä¡¢¶¨µÄ¤òÌîÅÞ¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞÂ¦¤â¡¢ºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤¸ºÀÇ¤äµëÉÕºö¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¿µ¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¿ÅÞ²½¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢ÌîÅÞ¤â¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼óÁê¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³°¸ò¼êÏÓ¤À¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¶á¤¯¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ê£Á£Ó£Å£Á£Î¡Ë´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ê£Á£Ð£Å£Ã¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤â²ñÃÌ¤¹¤ë¡£
¢¡³°¸òÎÏ¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¶áÎÙ½ô¹ñ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÇÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¼«Í³ËÇ°×ÂÎÀ©¤ò¤¤¤«¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¼óÁê¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê³°¸òÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢¼óÇ¾´Ö¤Î¿®Íê¾úÀ®¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤À¡£
¡¡£Á£Ó£Å£Á£Î¤Î²ñµÄ¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¡£ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Î¶ñÂÎ°Æ¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÉéÃ´¤Î¤¢¤êÊý¤¬µÄÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÐÊÆÅê»ñ¤ÏÆüÊÆÁÐÊý¤ÎÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆâÍÆ¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ·³´ðÃÏ¤Î·ÐÈñ¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Â¾¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤ò´Þ¤á¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î£±Ç¯¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î¹¶·â¤ò½ä¤ê¡¢ÏÂÊ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê³°¸òÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñºÝÃá½ø¤¬Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤È¹ÔÆ°¤ÇÎ×¤à¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤Î°Õ»×¤òÌÀ³Î¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡£