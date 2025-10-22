Åò¸¶¾»¹¬¡¢¿·¶Ê¤ÇÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿½÷À¤Î»°¤¯¤À¤êÈ¾²Î¤¦¡ÖËÍ¤ÈÍ³Èþ»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¢ÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
²Î¼êÅò¸¶¾»¹¬¡Ê78¡Ë¤¬¡¢11·î5Æü¤ËÆÁ´Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó°ÜÀÒÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥é¥Æ¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¶ÊÄ´¤Ç¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿½÷À¤«¤é»°¤¯¤À¤êÈ¾¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤¦ÃË¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºî»ì¤Ï¡Ø»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡Ù¤ÎµÚÀîÌ²»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢ºî¶Ê¤Ï¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤Î¸¹Å¯Ìé¤µ¤ó¡£ÂÐ¶Ë¤Î2¿Í¤Î»Â¿·¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò²Î¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÊÃæ¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÃË¤Ï¡Ö°¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ì¡×¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åò¸¶¤Ï¡Ö¹¥¤·ù¤¤¤òÄ¶±Û¤·¤¿À¸³è¤Ç¡¢ÃË¤Ï¥É¥Ã¥×¥ê¤È¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½÷¤ËµÞ¤Ë¤ªÅò¤òÈ´¤«¤ì¤¿´¶¤¸¤«¤Ê¡×¡£Åò¸¶¤Ï1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë¡¢36ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ý¥¹¥È»³¸ýÉ´·Ã¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿Åö»þ23ºÐ¤Î¹ÓÌÚÍ³Èþ»Ò¡Ê65¡Ë¤È·ëº§¡£°ÊÍè42Ç¯¡¢·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏËÍ¤ÈÍ³Èþ»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¢ÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢Í³Èþ»Ò¤Ï¡Ø¤¢¤¢¤¹¤Æ¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£
64Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥µ¥¦¥ó¥º¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ62Ç¯ÌÜ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯²Î¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¼¤â¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÃÈ¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£º£²ó¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ËÎß·×120ËüËçÇä¤ì¤¿¡Ø±«¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡Ù¤òÆþ¤ì¤¿¤±¤É¡¢71Ç¯¤Ë¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç1²»È¾¾å¤²¤¿¤ó¤À¡£½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¡£
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÂÎÁà¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£¡ÖÉ÷Ï¤¤ÎÁ°¤Ë15Ê¬¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë15Ê¬¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç15Ê¬¡£·ìÎ®¤È¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Í¡£¿ÈÂÎ¤Ç°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ð¤Í»Ø¤¯¤é¤¤¡×¡£º£Ç¯¤â»Ä¤ê2¥«·î¡£¡Ö½Õ¤¯¤é¤¤¤ËÆÁ´Ö¤Ë°Ü¤ëÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ø¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡£²Î¤Ã¤Æ¡¢¼Çµï¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦1²ó¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡×¡£
¹ÓÌÚ¤È¤ÎÉ×ÉØ±ßËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶À¤¬¶á¤¤¤³¤È¤«¤Ê¡£13ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÇ¯¤Îº¹¤Ï¥Ä¡¼¥Ú¥¤¡¢º¹¤·°ú¤¥¼¥í¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëº§ÏÃ¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤â»²¹Í¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÅö¿ÍÆ±»Î¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÁêÀ¤ÈÅØÎÏ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤ÈÍ³Èþ»Ò¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤³¤Î²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
78ºÐ¤È65ºÐ¤ÎÉ×ÉØ¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢°û¤ó¤Àµ¢¤ê¤ËÍ³Èþ»Ò¤ÎÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤È10Ç¯¡¢20Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤«Â³¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï120ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢Âç¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÙ´ÎÆü¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¼ò¤ò°û¤á¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¢¡Åò¸¶¾»¹¬¡Ê¤æ¤Ï¤é¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë1947Ç¯¡Ê¾¼22¡Ë3·î5Æü¡¢°ñ¾ë¸©µíµ×»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£64Ç¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¡£70Ç¯¤Ë¡Ö¸«ÃÎ¤é¤ÌÀ¤³¦¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£71Ç¯¤Î¡Ö±«¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡×¤¬120ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£03Ç¯¡ÖÅßºù¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£