º£¡¢ÏÃÂê¤Î½©¥É¥é¥Þ¡¢Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²È»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÃËÀ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ö¤ê¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÎÁÍý¡¢ÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¡¢¿¢Êª¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¸¼´Ø¤ÎÁÝ¤ÁÝ½ü¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ï¤Î²È»ö¤ÏÃË½÷¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ÏÇ¾¤Î·ò¹¯¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸¦µæ¤¬¡¢²È»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤ÉÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬¹â¤¯¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÊó¹ð
¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï°ø²Ì´Ø·¸¤ò´°Á´¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÊ¸²½·÷¤Ç°ì´Ó¤·¤¿·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¡¢¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ç¾¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë´ûÂ¸¤ÎËÄÂç¤ÊÃÎ¸«¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆü¾ï¤ÎÆ°¤¡É¤È¡ÈÌÜÅª°Õ¼±¡É¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢²È»ö¤Ï¤½¤ì¤òÀ¸³è¤ËºÇ¤âÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£50Ëü¿Í¤ò10Ç¯ÄÉÀ×¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸¦µæ
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Ï¡ÖUK¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÍÑ¤¤Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¤¬Ä´ºº¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï50Ëü2629¿Í¤ÎÀ®¿Í¤òÊ¿¶Ñ10.7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ³«»Ï»þ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï56.5ºÐ¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ë5185¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÏºÇ½é¤Ë¡¢²È»ö¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ÎÉÑÅÙ¤ò¡ÖËèÆü¡×¡Ö½µ¤Ë¿ô²ó¡×¡Ö½µ¤Ë1²ó¡×¡Ö·î¤Ë¿ô²ó¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¡×¤Î5ÃÊ³¬¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢²È»ö¤òºÇ¤âÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬21%Äã¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢¶µ°é¡¢¼ýÆþ¡¢²È»ö°Ê³°¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¡¢¼Ò²ñÅª¸òÎ®¡¢µÊ±ì¡¢°û¼ò¡¢¿©½¬´·¤Ê¤É¤òÄ´À°¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢²È»ö°Ê³°¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤ä¼Ò¸òÅª¸òÎ®¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ú²Ì¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È»ö¤Ï¥¸¥à¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤âÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤â¡¢Í§¿Í¤È¤ÎÍ½ÄêÄ´À°¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Û¤«¤Î³èÆ°¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤Ç¾ÊÝ¸î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖËèÆü²È»ö¡×¤ÇÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯3³ä¸º
¢£Ãæ¹ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¤¬¼¨¤·¤¿²È»ö¤Î¸ú²Ì
Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë²È»ö¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÄ¹¼÷Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð72.9ºÐ¤Î¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡×²È»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¼Â¤Ë29%¤âÄã¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸¦µæ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤ËÃË½÷º¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îò»ËÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¤Ç½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬²È»ö¤òÂ¿¤¯Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¡Ö¸ú²Ì¡×¤ÏÃ±¤Ë½÷À¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë²È»ö¤ò¤¹¤ë¹âÎðÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÇ¾¤Ø¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÃËÀ¤â²ÈÄíÆâ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸øÊ¿À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÇ¾¤Î·ò¹¯¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ò¹¯¤ÈÂà¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ç¤â¡¢5000¿Í°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ò10Ç¯´ÖÄÉÀ×¤·¤¿·ë²Ì¡¢²È»ö¥ì¥Ù¥ë¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹â¤¯ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢Äã¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼Â®ÅÙ¤¬Í°Õ¤ËÃÙ¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï60Âå¸åÈ¾¤«¤é80ºÐ°Ê¾å¤Þ¤Ç¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤¬¡ÖÊÑ²½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤âÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤«¤é²È»ö¥ì¥Ù¥ë¤ò¹â¤á¤¿¿Í¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÄã¤¤¤Þ¤Þ¤Î¿Í¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÁá¤¯»Ï¤á¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤¿²È»ö¤ÎÎÌ¤È¼Á
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô493¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²È»ö¤ÎÎÌ¤È¼ïÎà¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¡¢µÓÎÏ¤òÄ¾ÀÜÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤¤²È»ö¡ÊÎÁÍý¡¢ÀöÂõ¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤Ê¤É¡Ë¡×¤È¡Ö½Å¤¤²È»ö¡ÊÁÝ½üµ¡¤¬¤±¡¢¾²Ëá¤¡¢Áë¿¡¤¤Ê¤É¡Ë¡×¤òÊ¬¤±¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²È»ö»þ´Ö¤¬½µ¤Ë6»þ´Ö°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¡¢2»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢µ²±¥Æ¥¹¥È¤ÇÊ¿¶Ñ8%¡¢Ãí°ÕÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÇÊ¿¶Ñ5%¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö½Å¤¤²È»ö¡×¤òÂ¿¤¯¹Ô¤¦¿Í¤Ï²¼È¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¤¬15%¹â¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÅ¾ÅÝÍ½ËÉ¤È¼«Î©À¸³è¤Î°Ý»ý¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤¤²È»ö¤Ï¼ç¤ËÇ§ÃÎÅª¤ÊÉé²Ù¡Ê·×²è¡¢½ç½øÎ©¤Æ¡¢µ²±¡Ë¤ò¡¢½Å¤¤²È»ö¤Ï¼ç¤Ë¿ÈÂÎÅª¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾Êý¤¬Êä´°Åª¤ËÇ¾¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²È»ö¤¬Ç¾¤ò¼é¤ë¡Ö3¤Ä¤Îµ¡½ø¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼²È»ö¤¬Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¸ú²Ì¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¡¢Àö¤¤¤â¤Î¤ò¤¹¤ë¡¢Çã¤¤Êª¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¿¡¤¯¡¢¥´¥ß¤ò½Ð¤¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤ÏÃæÄøÅÙ¤Î¶¯¤µ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´Çï¿ô¤ò¾å¤²¡¢¼çÍ×¤Ê¶ÚÆù·²¤ò»È¤¤¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î°å³Ø»ï¡Ø¥é¥ó¥»¥Ã¥È¡Ù¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê³èÆ°¤ÎÄã¤µ¡¢¹â·ì°µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢ÈîËþ¡¢µÊ±ì¡¢²áÅÙ¤Î°û¼ò¡¢Âçµ¤±øÀ÷¡¢Æ¬Éô³°½ý¡¢¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¡¢¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¡¢ÆñÄ°¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡¢¹âLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È»ëÎÏ¾ã³²¤È¤¤¤¦14¤Î½¤Àµ²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÎÇ§ÃÎ¾É¾ÉÎã¤ÎÌó40%¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃÙ¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È»ö¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¤Ä¡Ê¿ÈÂÎÅª¤Ê³èÆ°¤ÎÄã¤µ¡¢¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡Ë¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ËºîÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Ç§ÃÎÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤Î·×²è¤Ïºî¶Èµ²±¤È½ç½øÎ©¤Æ¤ò¡¢ÀöÂõ¤äÊÒÉÕ¤±¤ÏÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ÈºÙÉô¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¡¢½¤Íý¤ä¼êÆþ¤ì¤ÏÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤Ï¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Í½»»´ÉÍý¡¢°Õ»×·èÄê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¤¬¤Á¤ÊÃí°ÕÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢¼Â¹Ôµ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢½Å¤¤²È»ö¤¬Ãí°ÕÎÏ¤È·Ú¤¤²È»ö¤¬µ²±ÎÏ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëºî¶È¤¬°Û¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¤ò·±Îý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÚÆù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾¤Ï»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦´ï´±¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿À·Ð²óÏ©¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ç§ÃÎÍ½È÷ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¿´ÍýÅª¡¦¼Ò²ñÅª¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
²È»ö¤Ï1Æü¤Ë¥ê¥º¥à¤ÈÌÜÅª¤òÍ¿¤¨¡¢µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¡¢¼Ò²ñÅª°ú¤¤³¤â¤ê¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹âÎð´ü¤ÎÌµÎÏ´¶¤ä¸ÉÆÈ´¶¤Ø¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÂÐ¹³¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¡¢°ì½ï¤ËÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¤¿¤¿¤à¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡¢¿¢Êª¤Ë¿å¤ò¤ä¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Ê²È»ö¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤¬¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÊÝ¤Á¡¢ÂÎ¤È¿´¤ò´ØÍ¿¤µ¤»Â³¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Áá´ü¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ò²È»ö¤ÎÉéÃ´¤«¤é¼é¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆµÞÂ®¤Êµ¡Ç½Äã²¼¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Î×¾²¸½¾ì¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½µ¤Ë²¿²ó¡¢¤É¤ó¤Ê²È»ö¤ò¤¹¤ë¡©
¸¦µæ¤«¤é¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ï¤Þ¤ÀÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö½µ¤Ë2¡Á3²ó ¡×°Ê¾å¡¢¹ç·×¤Ç½µ150¡Á300Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃæÅùÅÙ¤Î²È»ö¤¬¸ú²Ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ì¤ÐÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢½µ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆü¡Ê5Æü°Ê¾å¡Ë¤Ë¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÏÃ»¤¯¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹²È»ö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÅÙ¤ËÄ¹»þ´Ö¤ä¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¤â¡¢Æü¡¹¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢5¡Á10Ê¬¤ÎÆ°¤¯ºî¶È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÄ´ÍýÂæ¤ò¿¡¤¯¡¢2Éô²°Ê¬¤Î¿¢Êª¤Ë¿å¤ò¤ä¤ë¡¢¸¼´Ø¤òÁÝ¤¯¡¢ÀöÂõÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ëÁ°¤ËÉ¬¤º1¤Ä¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¡¢Ä«¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤¢¤È¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î½¬´·¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²È»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°ú¤½Ð¤·¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡¢Í§¿Í¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥¿¥ª¥ë¤ò¤¿¤¿¤à¡¢É¡²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤Û¤³¤ê¤òÊ§¤¦¤Ê¤É¡¢Ç¾¤ÏÊ£¿ô¤Î³èÆ°¤òÆ±»þ¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê³èÀ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¸¦µæ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½Å¤¤²È»ö¡Ê¾¯¤·Â©¤¬¾å¤¬¤ë¤â¤Î¡Ë¤È·Ú¤¤²È»ö¡Ê·×²è¤äµ²±¤òÍ×¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¤ò¡¢½µ¤òÄÌ¤·¤ÆÎ¾Êýº®¤¼¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£·îÍËÆü¤ÏÁÝ½üµ¡¤¬¤±¡Ê½Å¤¤¡Ë¡¢²ÐÍËÆü¤ÏÀöÂõ¡Ê·Ú¤¤¡Ë¡¢¿åÍËÆü¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÎÀ°Íý¡Ê·Ú¤¤¡Ë¡¢ÌÚÍËÆü¤Ï¾²¿¡¤¡Ê½Å¤¤¡Ë¡¢¶âÍËÆü¤ÏÄí¤ä¿¢ºÏ¤Î¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¤Îºî¶È¡ÊÆ¬¤ò»È¤¦¡Ë¡¢ÅÚÍËÆü¤ÏÉ÷Ï¤¡¦¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¡Ê½Å¤¤¡Ë¡¢ÆüÍËÆü¤ÏÇã¤¤Êª¡Ê·Ú¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢2¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1¤Ë°ÂÁ´¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¤°¤é¤Ä¤¯Æ§¤ßÂæ¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¡¢¹ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë²ÙÊª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¤¡¢´ØÀá¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ¹¤¤ÊÁ¤ÎÆ»¶ñ¡¢³ê¤ê»ß¤á¥Þ¥Ã¥È¡¢ÎÉ¤¤¾ÈÌÀ¤ò»È¤¤¡¢ÈèÏ«¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¤è¤¦ºî¶È¤ò1Æü¤ÎÃæ¤ÇÊ¬»¶¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè2¤Ë¡¢²È»ö¤¬ËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¿´ÍýÅª¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾å²ó¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÅ¬¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Æ°¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¡×¤ÊÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤À¤Ë½÷À¤Ë²È»ö¤ÎÉéÃ´¤¬ÊÐ¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë²È»ö¤òÊ¬Ã´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¾¤Î·ò¹¯¤Ë²È»ö¤È¤¤¤¦Íê¤ì¤ë°ì¼ê¤ò
À¤³¦¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò°ìÈ¯¤ÇÍ½ËÉ¤¹¤ë¤ª¼ê·Ú¤ÊÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤Î·ò¹¯¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ¿¤¯¤Î¾®¤µ¤ÊÍ½ËÉ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¶µ°é¤ÈÄ°ÎÏ¤Î¥±¥¢¡¢ÃæÇ¯´ü¤Î·ì´É¥ê¥¹¥¯¡Ê¹â·ì°µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡Ë¤Î´ÉÍý¡¢Ï·Ç¯´ü¤Î³èÆ°Åª¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¡¢¤½¤·¤Æ»ëÎÏÄã²¼¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¼£ÎÅ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÃæ¤Ç¡¢²È»ö¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥³¥¹¥È¤â¥¹¥¥ë¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡¢ÃÏÌ£¤À¤±¤ì¤É¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ½ËÉË¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÃ«ËÜ Å¯Ìé ¡§ Æâ²Ê°å¡Ë