【ユニクロのチェック柄】が大人可愛い！ 1点投入でオシャレ♡「秋冬アイテム」

秋冬ムードを一気に盛り上げてくれるチェック柄は去年に続いて今年もトレンド入り。そんなチェック柄アイテムが【ユニクロ】からも続々と登場しているようです。今回は、一点投入で大人可愛く仕上げてくれそうな「秋冬アイテム」をピックアップ。カジュアルだけでなくクラシカルやトラッドにも振れるチェック柄アイテム、売り切れる前にぜひ早めにチェックしてみて。

柔らかフランネルであったか秋冬ムード

【ユニクロ】「フランネルチェックシャツ」\3,990（税込）

秋冬定番のチェック柄を、落ち着いた配色で展開したフランネルシャツ。公式サイトによると、生地は「コットン100％の細い糸を使用した両面起毛素材」で、優しいぬくもりを感じられそうな1着です。カジュアルな大きめチェックは絶妙なグラデーションで奥行きを感じさせるデザイン。羽織るだけでなく、肩や腰に巻いてコーデのアクセントとして使うのもおすすめです。

ちょうどいい甘さのクラシカルチェック

【ユニクロ】「ダブルフェイスミニワンピース」\2,990（税込・セール価格）

ほどよい厚みのダブルフェイス素材を使用したミニワンピース。ミニ丈と控えめなフレアシルエットで甘めなデザインですが、細かいチェック柄がどこかクラシカルで品のある印象。ハイウエストの切り替えがナチュラルなくびれを作り、スタイルアップ効果も期待できそうです。チェック柄は落ち着いたブラウンとブルーの2色展開です。

ウールブレンドで上品カジュアル

【ユニクロ】「アジャスタブルキャップウールブレンド」\1,990（税込）

ウールをブレンドした温かみのある素材を採用した、季節感たっぷりのキャップ。カラーはダークブラウンとダークグリーンの2色展開。どちらもコントラストを抑えたシックな配色だから、大人のスタイリングに自然と馴染み、カジュアルになりがちなキャップも上品な印象を与えてくれそうです。子供っぽく見せたくない大人のキャップスタイルに持ってこいの1品。

空気をまとう軽やかストール

【ユニクロ】「スフレヤーンチャンキーストール」\2,990（税込）

スフレのようにふわふわとした柔らかさが特徴のスフレヤーン素材のストール。しっかりとボリュームのあるチャンキータイプで、巻くだけで暖かな雰囲気がプラスされそう。公式サイトによると「しっとりとしたソフトな肌ざわりでチクチクしにくい」とのことで、ストレスフリーにおしゃれと防寒を両立できるかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ