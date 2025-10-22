【しまむらのパンツ】が優秀！「楽ちんだけどシルエットもきれい」「ヘビロテの予感」

デイリーに気兼ねなくガシガシ穿けて、シャレ感も高めてくれるパンツを捜索中なら【しまむら】は見逃せないかも。今回は、おしゃれなしまむらマニアがGETしたパンツにフォーカス。美シルエットが期待できるイージーパンツやトレンドを押さえたカーブパンツなど、おしゃれさんの購入品からは、秋の装いを更新するのにうってつけな掘り出し物が見つかりそう。ぜひしまパトの参考にしてみて！

ボルドーが目を引く美シルエットのイージーパンツ

【しまむら】「ニットツイルイージーパンツ」\1,639（税込）

華やかなボルドーの色味が、一点投入で秋っぽさと感度の高さをアピールしてくれそうなイージーパンツ。総ゴムのウエストとリラックス感のあるストレートシルエットが、サッと穿いてもこなれ感を演出。しまラーの@_rico.coco__gukさんも「楽ちんだけどシルエットも綺麗」とラブコールを送る一本です。ウエスト紐の先端にはメタルパーツが付いており、あえてコーデのアクセントにするのも◎

曲線を帯びたラインが印象的なコクーンパンツ

【しまむら】「MKOTツイルタックコクン65」\2,189（税込）

こちらのワイドパンツは、ゆるやかに丸みを帯びた下重心のコクーンシルエットが印象的。たっぷりと余裕のある幅は脚のラインを丸っとカモフラージュして、体型のカバー役も任せられそうです。黒よりも柔らかさを残した濃いめのグレーの色味がコーデを引き締めつつニュアンス感をプラス。ゆるりとしたトップスと合わせてもルーズに見えないのはタックのおかげかも。

控えめなカーブラインがトレンド感を高める一本

【しまむら】「CHO＊1タックカーブPT」\1,639（税込）

ワイドすぎないカーブシルエットがトレンド感あふれるタックパンツ。幅が広めに設定された腰帯からなだらかにカーブしたラインが、シンプルなニットトップスとのワンツーコーデにひと癖を醸し出します。タックインすれば、より女性らしいラインを強調できそう。しまラーの@hiro77andさんは「カーブパンツはヘビロテの予感」と思わず2色買い！

スタイルアップを狙えるひと癖ジップデザインパンツ

【しまむら】「TTi*MIIジップPT」\1,969（税込）

大胆なハイウエストデザインにファスナーをあしらったパンツは、スタイルアップ効果に期待できるのが優秀ポイント。程よくワイドなストレートシルエットも相まって、脚線をスラリと長く見せてくれそうです。後ろがゴムになったウエストが楽な穿き心地を後押し。こっくりディープなブラウンの色味も今シーズンのトレンドムードにマッチして、コーデの旬度を高めてくれるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@_rico.coco__guk様、@panko0821様、@hiro77and様、@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ