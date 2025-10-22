ちゃんみな、ヘアショーにサプライズ登場…「美容業界の皆さんは本当に欠かせない存在」と感謝

人気女性ラッパーのちゃんみなが２１日、東京・両国国技館で行われた「ｂ‐ｅｘ」の「５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＶＥＮＴ 美ＩＧ‐ＢＡＮＧ！」に登場した。

イベントではステージ上で美容師がカットなどを行うヘアショーが行われ、ちゃんみなはスペシャルステージに登場。普段からお世話になっている美容師がデザインしたウィッグを付けてパフォーマンスした。１曲目のストリーミング再生回数２億回超のヒット曲「ハレンチ」では、金髪をベースに７色の鮮やかなカラーがかかった髪色で登場。２曲目の「美人」では美しいワインレッドの髪色に同色の衣装で歌唱し、会場を盛り上げた。

その後のトークセッションでは「すごい技術で、私の髪の毛をキレイに伸ばしていただいてる」と感謝。「（美容師の）イメージを体現して音楽に乗せてパフォーマンスさせていただいて、やったことないスタイルをやらせていただいて感謝でいっぱいです」と笑顔を見せた。

最後は「人に見られる職業において、美容業界の皆さんは本当に欠かせない存在。いないと、自信を持って輝いていると思いながらステージに立つことができない。いつかご一緒した時に『ちゃんみなに、これして良かった』と思ってもらえるようなアーティストになれるように努めて参ります。（一緒に）美容業界を盛り上げていきましょう」とエールを送った。