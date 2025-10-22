女優の土屋太鳳が２１日、東京・両国国技館で行われた「ｂ‐ｅｘ」の「５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＶＥＮＴ 美ＩＧ‐ＢＡＮＧ！」に登場した。

ヘアショーにサプライズゲストとして登場。スクリーンに顔が映し出されると、大きな歓声が上がった。

その後、普段からお世話になっているという美容師が、ステージ上で土屋の髪を約５センチほどカット。アイロンや整髪剤で髪をセットすると、ステージ前方に歩き出しフェースラインをなぞるような決めポーズで再び会場を沸かせた。

その後のトークでは「美容師って人生を変えてくれるすてきな魔法使い。髪の毛がボロボロだったけど、その髪の毛をキレイにしていただいて感謝しています」。その思いから、今回の出演を決めたそうで「いつか感謝の気持ちを形としてお返しできたらいいなと思っていた。出させていただいて本当うれしく思います」と感激した。

最後は、会場に訪れた多くの美容師に向けて「本当に人生を変える魔法使いだと思っているので、ここにいらっしゃる方がこれからたくさんの（人の）人生を変えていくと思います。ここの空気をたくさん吸って、パワーにして帰られてください」と笑顔で呼びかけた。