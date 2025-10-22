阪神・藤川球児監督（４５）が２１日、対戦相手がソフトバンクに決まった２５日からの日本シリーズ（Ｓ）に向けて、選手らに“普段着野球”を訴えた。甲子園での全体練習前の円陣で選手らに訓示。体調管理の重要性などとともに「勝敗を気にせず、何も変わらず、自然体でいこう」と考えを共有した。

２年ぶり３度目の日本一へ、テーマはこれまで通りのタイガース野球だ。選手たちが持てる力を発揮すれば十分。９月７日に果たした２リーグ制後では最速のリーグＶ、４勝０敗で突破したＣＳ最終ステージ同様、受け身にならずに立ち向かう。「相手は関係ない。（ソフトバンクは）素晴らしいチームですけど、（考えは）一生、一緒ですね。自分たちがどうするか」と、改めて説いた。

自慢の先発陣の起用法も、王道ローテを組む見通しだ。敵地で迎える大事な初戦に投手３冠の村上、２戦目は最優秀防御率の才木に託すことが有力。ホークスとの日本Ｓは、敵地で０３年から７連敗中だけに、まずはタイトルホルダーの２本柱で流れを引き寄せる。本拠地で迎え撃つ３戦目以降は左腕・高橋、デュプランティエ、大竹らが控えており、胸を張って送り出せるスターターが整う。

ホークスとの過去３度の頂上対決は全て敗れている。交流戦では５年連続で負け越しているが、負のデータに力む必要は全くない。「私のやり方としては、気合とかモチベーションはあまり関係ないんですよね。それで動こうとすると逆に働く。感情という抑揚がついてしまうと良くない」と指揮官。終始リラックスした表情を浮かべ、決戦に思いをはせた。（小松 真也）