ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が２１日、左脇腹痛で離脱している近藤健介外野手（３２）の日本シリーズ出場を期待した。「振れたら、当然メンバーに入れる。ＤＨ、代打かな」と想定。守備は難しいが、攻撃の貴重な戦力として“強行出場”の可能性を残した。

近藤はリーグ優勝争いの終盤は痛みをこらえて出場。悪化したため、優勝を決めた９月２７日の西武戦（ベルーナＤ）は欠場し、翌２８日に出場選手登録を抹消された。ＣＳでの復帰はかなわなかったが、打撃練習は再開。小久保監督は「ライブＢＰができるまで回復している」と実戦形式の打撃練習に入ることを明かし、日本シリーズ開幕前の実施を示唆した。順調に段階を踏めば、ベンチ入り。第６戦までもつれたＣＳ最終ステージ（Ｓ）は全試合３得点以下と打線が苦戦しただけに、主砲の復活は日本一へのカギとなる。

投手陣では、２０日の最終Ｓ第６戦に中４日で先発したモイネロの起用法が注目される。本来は“開幕投手”の筆頭候補だが、頂上決戦の第１戦までは中４日。指揮官は「初戦は、まあ（難しい）。でも、分からない。本人がいけると言うかも」と語った。先陣は有原が有力だが、第６戦以降を見据える上でも、助っ人は第２戦までの登板が理想だ。この日、チームは休養。投打とも消耗を抱えるが、最善策を見極める。（安藤 理）