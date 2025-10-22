オリックス・太田椋内野手（２４）が２１日、「超一流」の打球習得を誓った。大阪・舞洲で秋季練習初日を迎えたこの日、岸田監督は「自分の長所は何なのか、いろんなものが見えてくる」とデータを活用し、鍛錬を積むことを訓示。これを受け、正二塁手は「打球速度」の数値向上をテーマに掲げた。

「僕は結構、ハードヒット率っていうのを見て。コンスタントに速い打球を飛ばせるように頑張りたい」。９５マイル（約１５３キロ）以上の打球を「ハードヒット」と呼び、太田の全打球におけるハードヒット率４２・１％は今季のチーム内トップだった。力強いスイングで自己最多の１０本塁打を放ったが、視線の先にあるのは超一流への仲間入り。「レイエス選手、佐藤輝選手、村上選手を見ると（数値が）高い。そのへんを目指したい」と、いずれも５０％を超える看板打者を引き合いに出し、目標を高く設定した。

「そんなに正直、走れる人がいない（笑）。やっぱりワンヒット（単打）では（走者がホームに）かえってこられないので」と、今季１０本に終わった二塁打の量産も公約。「ウェート（トレーニング）をガツガツやりたい。左中間、右中間にしっかり、強い打球が打てるように練習します」と、ハードワークの秋を宣言した。（南部 俊太）

※データは「ＮＰＢ＋」より

〇…岸田監督が来季の開幕投手を「未定」とした。今季は昨年１１月３日に大阪・舞洲の秋季練習において、１２球団最速で宮城と発表。だが、来季については「分かりませんね、まだ。どうでしょう。誰がいいですか？」と話すにとどめた。「ペータ（山下）も復帰したし、曽谷も終盤は悔しい思いをした。それ（逆襲への思い）もあるし、田嶋も後半良かったし、エスピノーザもけがをしたけど復活するでしょうし。東松もいるし、廉王（山口）も最後に投げた」と、全員にエース宮城を脅かすチャンスがあるとした。