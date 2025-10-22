高校3年・池端杏慈、21代目高校サッカー応援マネージャーに決定「皆さんにパワーと勇気を」
俳優の池端杏慈（いけはた・あんじ／18）が、12月28日に開幕する『第104回全国高校サッカー選手権大会』の21代目応援マネージャーに決定。都内で行われた取材会に参加し、その意気込みを語った。
【写真】現役高校3年生！応援マネに就任した池端杏慈
池端は、2007年9月8日生まれの高校3年生。東京都出身。『第25回ニコラモデルオーディション』にてグランプリを獲得し、2 年半にわたって、雑誌『ニコラ』の専属モデルを務めた。22年放送のTBS日曜劇場『オールドルーキー』でテレビドラマ初出演。同年12月公開の映画『かがみの孤城』にて声優として映画初出演。24年11月15日公開の映画『矢野くんの普通の日々』にて実写映画初出演・初ヒロインを務めた。“新人俳優の登竜門”ともいわれる結婚情報誌『ゼクシィ』の15代目CMガールを務めている。12月には映画『白の花実』に穂乃川栞役で出演するなど、映画・ドラマへの出演が続いている。
応援マネージャー就任については「話を聞いたときは、驚きとうれしさでいっぱいでした。高校生になってから応援マネージャーを務めることがひとつの目標でもあったので、この話を聞いたときには父と母も本当に喜んでくれました」とコメント。「マネージャーさんから『杏慈、高校サッカー決まったよ！』と連絡をいただいたときは、電話越しに喜んでくれているのが伝わってきて、私もすごくうれしかったです。『本当ですか!?』という気持ちでした。ちょうど母が横にいたので『決まったよ！』とすぐに伝えると、とても盛り上がりました。父には後からサプライズで伝えようと思い、夕食のときにクラッカーを持ってきて『高校サッカー決まりましたー！』と言ったら、父が固まって動かなくなってしまって（笑）。本当にうれしかったです」と、温かいエピソードを交えて喜びを語った。
恒例となっているリフティングチャレンジは、5回。池端は「この回数で言うのも少し恥ずかしいのですが、本当に頑張って練習したんです！」と照れ笑いを浮かべ、サッカー経験者である父と特訓を重ねたという。「父は高校時代ずっとサッカーをやっていたので、私が応援マネージャーに決まったときもすごく喜んでくれました。『リフティングは最初が肝心だから頑張って！』とアドバイスをもらいました」と明かした。
また、歴代応援マネージャーへの憧れについて「森七菜さんと清原果耶さんには特に憧れています。清原果耶さんが試合前にダンスをしていたのが印象的で、私も映像で見てすごくかっこいいと思いました。私も皆さんに愛されるような応援マネージャーになりたいです」と語り、「選手の皆さんの熱い思いをしっかりと受け取って、皆さんにパワーと勇気を与えられる応援マネージャーになりたいです」と決意を表明。最後に「大会では、楽しい瞬間も悔しい瞬間も、いろいろな思いがあると思います。応援マネージャーとして、そういった皆さんのいろいろな思いを一緒に共有し、全力でサポートしていきたいと思ってます。選手の皆さん、頑張ってください！」と力強くエールを送った。
■歴代応援マネージャー
初代 堀北真希（第84回全国高校サッカー選手権大会）
2代目 新垣結衣（第85回大会）
3代目 北乃きい（第86回大会）
4代目 逢沢りな（第87回大会）
5代目 川島海荷（第88回大会）
6代目 広瀬アリス（第89回大会）
7代目 川口春奈（第90回大会）
8代目 大野いと（第91回大会）
9代目 松井愛莉（第92回大会）
10代目 広瀬すず（第93回大会）
11代目 永野芽郁（第94回大会）
12代目 大友花恋（第95回大会）
13代目 高橋ひかる（第96回大会）
14代目 清原果耶（第97回大会）
15代目 森七菜（第98回大会）
16代目 本田望結（第99回大会）
17代目 茅島みずき（第100回大会）
18代目 凛美（第101回大会）
19代目 藤崎ゆみあ（第102回大会）
20代目 月島琉衣（第103回大会）
21代目 池端杏慈（第104回大会）
