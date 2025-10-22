¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛËö±ÊÏÂÌé¡¡É¾È½¤ÎÎÉµ¡¤é¤·¤¯¾å°Ì¤Î½ÐÂ¤â¿¤Ó¤Ë²ÝÂê»Ä¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬21Æü¡¢À¹¶·¤ÎÃæ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¸åÂ³¤Î¡ÈÊ¶µê¡É¤ò¿¬ÌÜ¤Ë²÷Å¬¤ÊÆ¨¤²¤À¤Ã¤¿¡£¶ÍÀ¸¤Î¶¯µ¤¤Ê·þ¤êº¹¤·¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¤Ã¤¿1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¡£³ý¸¶Íªµª¡Ê38¡á²¬»³¡Ë¤ÏÀè¥Þ¥¤¤«¤éÆñ¤Ê¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¡Ö½ÐÂ¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¿¤Ó¤â½½Ê¬¡£Êö¤µ¤ó¤È¤Îº¹¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£»ë³¦¤ÏÌÀ¤ë²á¤®¤ë¡£2Ãå¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¡¢3Ãå¤Î´Ø¹ÀºÈ¡Ê30¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÅ¸³«¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤«¡£Â¤Ï¤à¤·¤í¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¡¢ÊöÎµÂÀ¡Ê40¡áº´²ì¡Ë¡¢µÈÅÄÍµÊ¿¡Ê28¡á°¦ÃÎ¡Ë¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤«¤éÁª¼ê´Ö¤Ç¤âÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¶ÍÀ¸¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ò¤â¤¦¾¯¤·¼ÑµÍ¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£´°Ä´¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ÏÂ³¤¯¡£
¡¡°ìÈÌÍ½ÁªÁÈ¤Ç¤ÏËö±ÊÏÂÌé¡Ê26¡áº´²ì¡Ë¤Îµ¤ÇÛ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£6¥³¡¼¥¹¤«¤é3Ãå¤È2¥³¡¼¥¹º¹¤·1Ãå¡£É¾È½¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î37¹æµ¡¤ÏËÜÊª¤Î¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢½ÐÂ¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¿¤Ó¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖSG¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿·ÉÊ¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤«¡£Â¾¤Ç¤Ï1¡¢2Ãå¤ÎÇÏ¾ì¡Ê41¡á¼¢²ì¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£