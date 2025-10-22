¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÀÄÌÚ°ì·±¤Î¡ÉÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤Ï¾åÛêÄª¿ó¡¡»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¤Ç²Ô¤®¤Þ¤¯¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬21Æü¡¢À¹¶·¤ÎÃæ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£º£·î¤«¤é¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿ÀÄÌÚ°ì·±µ¼Ô¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤Ç¤Ï¡¢¾åÛêÄª¿ó¡Ê31¡áÂçºå¡Ë¤ò¥×¥Ã¥·¥å¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¥Û¡¼¥à¡ÉÄÅ¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤«¡£
¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤À¡£¾åÛê¤Ï¥³¥ó¥Þ03¤Î»Å³Ý¤±¤ÇÀè²ó¤ê¡£¥³¥ó¥Þ02¤ÎÇë¸¶½¨¿Í¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÉ¬¾¡¤ò´ü¤¹¥¤¥óÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¤«¡£
¡¡Âçºå»ÙÉô¤Î¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¾åÛê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³ÄÅ¤Ï2012Ç¯6·î24Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¤À¡£¿å¿Àº×¤òµó¤²¤¿¸³¤ÎÎÉ¤¤¿åÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢Ç¾Æâ¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡Á°²ó¤ÏºòÇ¯9·î11Æü¤ÎÅöÃÏ72¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥Ä¥Ã¥¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤ÇÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¡Ê4Ãå¡Ë¡£Á°¡¹²ó¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡ÊºòÇ¯7·î10¡Á15Æü¡Ë¤âÍ¥½Ð¡Ê6Ãå¡Ë¤È¡¢¿å¿Àº×¤òµó¤²¤Æ°Ê¹ß¤âÀïÀÓ¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¤¤¡£¾åÛêËÜ¿Í¤â¿åÌÌÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£½éÀï1Ãå¤Ë¤â¡Ö»î±¿Å¾¤Î´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥º¥ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾¡Íø¤Ë¤âÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï8000Ëü±ßÄ¶¤ò²Ô¤¤¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¡£SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤Î6°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1±ß¤Ç¤â¾Þ¶â¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤È¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤·¤Å¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤À¥ì¡¼¥¹¤Ç¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢1¥Þ¡¼¥¯ÅþÃ£¤Þ¤Ç¤Î¿¤Óµ¤ÇÛ¤ò¸«¤ì¤ÐÄ´À°¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤Þ¤º¥¹¥ê¥Ã¥Èµ¤ÇÛ¡£°ìÈÖ¤Î²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¯¥ê¥¢¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¤³¤Î¿¤Ó¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤ÄÁà½ÄÀ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£
¡¡¤¤ç¤¦2ÆüÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢Êý¸þÀ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¾åÛê¤Ê¤éÅª³Î¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÚÀÄÌÚ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û4R¤Ï¡ã4¡ä¡ã2¡ä¡¢¡ã4¡ä¡ã5¡ä¡¢¡ã4¡ä¡ã1¡äÎ®¤·¡£12R¤Ï¡ã6¡ä¡á¡ã1¡ä¡¢¡ã6¡ä¡á¡ã4¡äÎ®¤·¡£
¡¡¡þÀÄÌÚ¡¡°ì·±¡Ê¤¢¤ª¤¡¦¤«¤º¤Î¤ê¡Ë»°½Å¸©½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£º£·î¤«¤é¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥ì¡¼¥¹Éô¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç»æ»þÂå¤Î¡ÈÄí¡ÉÄÅ¤ÇSG¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£