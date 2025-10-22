ドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）の対戦相手が２０日（日本時間２１日）、ブルージェイズに決まった。３勝３敗で迎えたア・リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）第７戦で、逆転勝ちした。大谷翔平投手（３１）にとっては、ＦＡだった２３年オフに流れた“フェイクニュース”によって、浅からぬ因縁が生まれた相手。今季ア・リーグ最多９４勝を挙げ、投打でタレントのそろう強敵だが、ド軍史上初の２年連続ＷＳ制覇へ２４日（日本時間２５日）から最終決戦が始まる。

２年連続世界一を目指す大谷の、最後の相手が決まった。ブルージェイズがア・リーグ優勝決定Ｓを突破。２４日（日本時間２５日）から始まるＷＳに、１９９３年以来３２年ぶりに駒を進めた。今季は８月８〜１０日に対戦し、３戦連続マルチ安打で２発を放つなど１３打数７安打で打率５割３分８厘。通算でも３３試合で１１発を放つなど、好相性を誇る。

大谷にとっては浅からぬ因縁もある相手だ。ＦＡだった２３年オフに、ドジャースなどと並んで移籍先の最終候補まで残った。１２月の争奪戦最終盤、米国の敏腕記者が、アナハイムからトロントへのチャーター機に大谷が乗り込んだという情報を発信。真相は全くの誤報だったのだが、２４年４月にトロントでの試合では、獲得の期待を抱いたブ軍ファンから大ブーイングを浴びせられた。それでも「僕がブルージェイズのファンだったら普通にブーイングすると思う」と意に介さず、本塁打も放った。ＷＳでも第１、２、６、７戦が行われる敵地では異様な雰囲気になることは必至だろう。

ブ軍は借金１４で地区最下位だった昨季から、今季はア・リーグ最多の９４勝で１０年ぶりの地区優勝とＶ字回復。先発は３４歳で５年連続２ケタ勝利のガウスマン、通算２２１勝の４１歳シャーザー、２０年サイ・ヤング賞のビーバーに２４年ドラ１で、２２歳の超有望株イエサベージも加わる強力な布陣だ。

投手・大谷にとっては脅威の打線だ。チーム打率２割６分５厘で３０球団トップ。主砲は２１年に大谷に競り勝って本塁打王になったゲレロで、今ＰＳ１１戦６発と絶好調。大谷とは両リーグの“優勝決定シリーズＭＶＰ対決”となる。第７戦で逆転３ランのスプリンガーはＰＳ通算７８試合出場で２３本塁打と大舞台での勝負強さを誇る。両者との対戦成績はこれまでゲレロに８打数３安打（２本塁打）の３割７分５厘、スプリンガーには１５打数７安打（２本塁打）の４割６分７厘と苦しめられてきた。

この日、本拠での全体練習では、大谷はグラウンドには姿を見せず、屋内で調整したもよう。クラブハウスの中心にはリーグ優勝決定Ｓで獲得したＭＶＰのトロフィーが置かれ「ＴＥＡＭ ＥＦＦＯＲＴ」（チームの努力）と書かれた紙が置かれていた。今季のミッションと掲げたＷＳ連覇。最後の戦いがいよいよ始まる。（安藤 宏太）