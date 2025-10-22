ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦でブルージェイズが劇的勝利

米大リーグのブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地カナダ・トロントで行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦を4-3で制し、通算4勝3敗でワールドシリーズ（WS）進出を決めた。24日（同25日）開幕のWSでドジャースと激突。米記者からは大谷翔平投手との過去の因縁に言及する声があがった。

勝った方がドジャースが待つワールドシリーズに進出する大一番。1-3とブルージェイズが2点ビハインドで迎えた7回、本拠地が騒然となった。1死二、三塁からスプリンガーが左翼スタンドへ劇的な逆転3ラン。そのまま逃げ切り、1993年以来32年ぶりのリーグ優勝を決めた。

ワールドシリーズの対戦カードが決まった直後、米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は自身のXを更新。「今度こそ本当にショウヘイ・オオタニがトロントに向かう飛行機に乗る」などと記した。

2023年12月、当時FAだった大谷がインスタグラムでドジャース入りを発表する前日に、トロント行きの飛行機に乗っているとの“誤報”が出た。世界中の人がトロントに向かうビジネスジェットをインターネット上で追跡した大騒動を改めて蒸し返した形。わざわざ「really（本当に）」と6文字を足して強調していることも含め、日本人ファンから笑いが起こった。

「今度こそで草」

「みんながフライトレーダーを追ってたのが懐かしいな（別人だったけど）」

「正直あれはめちゃくちゃおもろかった」

「ホントにトロント行きの飛行機に乗るは草」

「本当に（笑）」

「流石に草」

「この騒動は永遠とネタに刻まれるわな」

当時、ブルージェイズに在籍していた菊池雄星が「トロントの高級すし店を50人以上で予約した」との怪情報も飛び交い、菊池がインスタグラムで否定する一幕も。「懐かしの菊池寿司で草」「あの時色々な話がありましたね」などと思い出に浸るファンもいた。

第1戦は24日、ブルージェイズの本拠地トロントで行われる。



