北海道内のスーパーではさっそくファイターズ応援感謝セールが開かれています。



衣料品や食品などお買い得品を求めて多くの人が詰めかけていました。



スーパーの婦人服売り場に人だかりができました。



（藤得記者）「衣料品売り場には会計を待つ人で行列ができています」



その理由はというとー





（来店客）「セールをやっているというのでちょっと来てみました」１０月２１日から始まったのは「感動МＡＸ！ありがとうセール」です。ファイターズ選手への感謝の気持ちを込めて、道内のイオンやマックスバリュなど１１２店舗で開催されています。例えば、寒い冬に欠かせないこの１万７８０円のダウンコートは８６２４円に。通常３万８５００円のランドセルは３万６５７５円になるなど、一部の商品を除き、衣料品や日用品が店頭価格から最大２０パーセント引きになります。また、日本ハム製品の食料品もお値打ち価格で販売されています。（来店客）「やっぱり安いと思うよ。（ファイターズには）来年頑張ってほしいよね」（来店客）「（ファイターズは）一生懸命こちらも応援して選手も若い人たちがどんどん頑張って活力もくれるし、還元してくださる」最終日となる２３日はほとんどの食料品が５％引きということで、店は賑わいそうです。（イオン札幌発寒店 近藤憲章主任）「また来年に向けてリベンジしてもらいなと思いながら、（ファイターズに）応援の意味を込めて頑張っていきたいなと思います」こちらの大学ではファイターズにちなんだこんな取り組みもー朝８時にも関わらず長蛇の列が。そのお目当てはというと？カレーライスです。トッピングは日本ハムのシャウエッセン！！わかめスープとサラダもついて全部で１００円という朝食です。全体の４割を占める一人暮らしの学生に朝食の習慣をつけてもらいたいと提供された、日本ハムとのコラボメニューです。（学生）「負けも吹っ飛ぶくらいのおいしさがあって、ファイターズはまた来年頑張ってほしいなって思います」惜しくも日本シリーズ進出とはならなかったファイターズですが、来年の活躍に期待する声が聞かれました。