CUTIE STREET、「かわいいだけじゃだめですか？」が自身初の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
CUTIE STREET（キューティ ストリート）の「かわいいだけじゃだめですか？」が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】CUTIE STREET、「かわいいだけじゃだめですか？」MV
週間再生数は155万2690回を記録。累積再生数は2億146万2717回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。
本作は、2024年9月9日に配信開始。サビの銃を構えるような振付や、本気を出すぞと腕を回す振付などキャッチーな振りが印象的な楽曲。
■CUTIE STREETコメント
【佐野愛花】皆さんこんにちは。私たち、CUTIE STREETです。このたび「オリコンストリーミングランキング」で「かわいいだけじゃだめですか？」が、累積再生数2億回を突破しました！
【古澤里紗】たくさんの方に聴いていただけて、本当にうれしいです。ありがとうございます。
――「かわいいだけじゃだめですか？」は、「オリコン週間ストリーミングランキング」においてご自身初の累積再生数２億回突破作品となりました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
【板倉可奈】2億回、すごく想像できない数字で、2億回ってなにっていう…すごくびっくりなんですけど、それくらいCUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」を皆さんにたくさん聴いてもらえて、知っていただけて、本当に本当にすごくうれしい気持ちです。ありがとうございます。
――キャッチーな振り付けや、聴いている人を肯定してくれるような歌詞などが話題となった本作ですが、改めて皆さんにとってどのような楽曲になりましたか？
【梅田みゆ】「かわいいだけじゃだめですか？」は、私たちCUTIE STREETにとっても、歌詞を知れば知るほど、聴けば聴くほど、とても大好きになる楽曲になっています。皆さんに知っていただけたきっかけとなった曲でもあると思うので、私たちにとっても大切な楽曲になっています。
――1周年を記念したグループ初の全国ツアー「CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN’T STOP CUTIE』」の開催やさまざまな音楽フェスへの出演、新曲リリースなど精力的に活動されてきた2025年かと存じますが、今後の目標などはございますでしょうか？
【川本笑瑠】私たちは2025年8月でデビューしてから1年を迎えて、本当にたくさんの経験をしてきたんですけど、私たちはまだ2年目で、まだまだここからなので、東京ドームだったり、もっともっと大きなステージに立てるように、そしてもっともっとたくさんの方に知っていただけるように、国民的アイドルになれるように頑張ります。
――最後に、楽曲を聴いてくださっている皆さんや、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
【桜庭遥花】CUTEST（キューテスト／※ファンの総称）のみんな！せ〜の！
【全員】だいすき〜！
【古澤里紗】それでは以上、私たち！
【全員】CUTIE STREETでした。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞
後列左から：板倉可奈（ミントグリーン）、古澤里紗（黄色）、増田彩乃（青色）、真鍋凪咲（紫色）、
前列左から：梅田みゆ（水色）、川本笑瑠（オレンジ）、桜庭遥花（ピンク）、佐野愛花（赤色） ※（）内はメンバーカラー
